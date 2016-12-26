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Новости за сегодня

В Шымкенте приговорили обвиняемых в подготовке терактов

 

В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области вынесен приговор троим жителям Караганды. Их обвиняют по ряду тяжких преступлений в том числе по подготовке терактов и разбойного нападения, сообщает Otyrar.kz.

Все трое участников получили наказание в виде лишения свободы.

Приговором суда организатор группы Самат Ж. Получил 9 лет, соучастник Плександр К — 8 лет и третий соучастник -Асиф Т — 4 года 9 месяцев строгого режима. Установлено, что Самат и Александр состояли в членстве экстремистской организации «Даиш», запрещенной в Казахстане. В компьютере у Асифа находились материалы экстремистского характера. В мае и июне 2016 года они готовили покушение на одного из шымкентских бизнесменов с целью получить средства для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками КНБ. Приговор пока не вступил в законную силу, - сказала главный специалист СМУС ЮКО Нурсулу Жораева.

 

26 декабря 2016, 14:44
Источник, интернет-ресурс: Отырар-TV

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