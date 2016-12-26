В Узбекистане мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку сжечь своих родителей

Бухарский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина республики Фархода Эгамов к тюремному заключению сроком на 16 лет за попытку заживо сжечь свои родителей, сообщил в понедельник сообщил в понедельник РИА Новости представитель прокуратуры области.





"В состоянии алкогольного опьянения Эгамов затеял ссору с родителями, в результате которой облил их бензином и поджег. Вмешательство родственников и соседей позволило избежать страшной трагедии, потерпевшие были доставлены в местную больницу с сильными ожогами", — уточнил собеседник агентства.





В ходе следствия было установлено, что в 2015 году Эгамов, потеряв работу в России, вернулся на родину в Бухару, но так и не сумел трудоустроиться по месту жительства. У обвиняемого часто возникали ссоры с родителями в связи с его материальными затруднениями, пояснил представитель прокуратуры.





По данным экспертов, в настоящий момент на заработках за пределами страны с 32-миллионным населением находятся порядка 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения), преимущественно в РФ.





Как считают специалисты Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда республики, трудовые мигранты из Узбекистана в краткосрочной перспективе не будут переориентироваться на рынки других стран СНГ вместо России, хотя ужесточение миграционного законодательства приведет к определенному оттоку трудовых ресурсов из РФ.





В Узбекистане в 2017 году планируется трудоустроить около 900 тысячи человек, в том числе создать 145 тысяч рабочих мест для трудовых мигрантов, которые захотят вернуться на родину в условиях экономического кризиса в странах СНГ.



