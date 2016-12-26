В ВКО драка между парнями закончилась убийством

В Бескарагайском районе ВКО 19-летний юноша зарезал парня, с которым у него была давняя вражда, сообщает YK-news.kz.





Несколько молодых людей стояли рядом с продуктовым магазином и общались. Поблизости остановилась машина, из которой вышли знакомые им парни из села Кара-Мурза. В одной из групп ребят был 19-летний Т., в другой — его ровесник З. Между этими двумя были давние обиды. Как позже Т. расскажет в суде, З. хвалился, что с одного удара отправит соперника в нокдаун, дословно, "уронит его с одной ладошки". Собственно, из-за этой фразы и вспыхнул скандал. Парни отошли в переулок за магазином и там начали драку. Их кинулись разнимать. И те как будто даже помирились. Но буквально через несколько минут вновь сцепились. На этот раз бой закончился плачевно: Т. выхватил нож и шесть раз ударил соперника в живот, З. потерял сознание.





Потерпевшего на попутке повезли в больницу, однако он скончался в дороге. Т., узнав, что его ищут стражи правопорядка, сам позвонил в полицию и добровольно сдался.



В суде молодой человек утверждал, что не хотел убивать соперника, а всего лишь отбивался ножом. Тем не менее характер ранений указывал на то, что подсудимый целенаправленно лишил потерпевшего жизни.

Суд приговорил парня к восьми годам колонии строгого режима.



