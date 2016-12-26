В СКО прошла новогодняя елка от имени Президента РК
26 декабря 2016, 15:05
Помимо развлекательной программы каждый гость праздника получил подарки от имени Президента РК – ноутбук, книгу и сладости.
В Петропавловске прошло детское новогоднее театрализованное представление от имени Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новогодние огни ЕХРО». В праздничном мероприятии принял участие аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов.
На волшебный праздник приехали 200 детей из всех районов области и города Петропавловска. Видеопоздравление с наступающим Новым годом ребятам адресовал Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев.
«Дорогие ребята, приближается самый удивительный праздник - Новый год. На дворе зима. Но в наших домах царит тепло и уют. Города и села нашей страны украшают новогодние елки. Под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки, вокруг них будут водить хороводы. Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год вы держались друг за друга, поддерживали и приходили на выручку. Дружба - это главное в жизни, помогая другим в добрых делах, вы растете и становитесь лучше. Весь народ это одна большая семья. Во время Нового года мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство и любовь к родине могут претворить в жизнь любую мечту», - обратился к детям Глава государства.
Поздравил с наступающим Новым годом североказахстанских детей также аким области Ерик Султанов.
«Вы – будущее нашей страны. Именно вам предстоит жить и работать в независимом и процветающем Казахстане, преумножать достигнутое за годы Независимости. Ваша главная задача сейчас - хорошо учиться и стать образованными и воспитанными гражданами Казахстана. Я уверен, что молодое поколение своими творческими, интеллектуальными, учебными достижениями, добрыми делами прославят нашу Северо-Казахстанскую область, наш Казахстан!» — сказал детям Ерик Хамзинович.
Праздничная программа продолжилась театрализованным представлением «Новогодние огни ЕХРО», а также традиционным хороводом вокруг новогодней елки.
Помимо развлекательной программы каждый гость праздника получил подарки от имени Президента РК – ноутбук, книгу и сладости.
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