Toyota представила автобус с подушками безопасности













По сравнению с предшественником, который появился на конвейере в далёком 1993 году (большой срок даже по меркам автобусов), новая модель стала немного больше: кузов шире на 4 и выше на 6 см. Внутренняя высота составляет 1.89 м, а сам автобус рассчитан на 24, 25 или 29 пассажиров. Есть ещё варианты для перевозки детей вместимостью 39 или 49 человек.













Продажи автобуса в Японии начнутся в январе 2017 года. Все версии будут оснащаться 4-литровым дизельным двигателем Toyota N04C-VJ (150 л. с.), а коробка передач на выбор: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат.













Стоимость на внутреннем рынке составит от 5 940 000 до 8 872 000 иен, что в переводе на тенге порядка 16.8–25.1 млн. Для сравнения: автобус Toyota Coaster третьего поколения без пробега в Казахстане обойдётся не меньше чем в 20 млн тенге.











