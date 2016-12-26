Toyota представила автобус с подушками безопасности
26 декабря 2016, 15:07
Японская компания представила новое поколение популярного в Азии автобуса Coaster, особенностью которого является высокий уровень пассивной безопасности.
В четвёртом поколении Toyota Coaster для водителя и переднего пассажира предусмотрены подушки безопасности, а все сиденья в салоне оснащены трёхточечными ремнями безопасности с преднатяжителями. Кроме того, в список стандартного оборудования входит система стабилизации, а каркас кузова формируют замкнутые кольцевые усилители, защищающие при перевороте, сообщает kolesa.kz.
По сравнению с предшественником, который появился на конвейере в далёком 1993 году (большой срок даже по меркам автобусов), новая модель стала немного больше: кузов шире на 4 и выше на 6 см. Внутренняя высота составляет 1.89 м, а сам автобус рассчитан на 24, 25 или 29 пассажиров. Есть ещё варианты для перевозки детей вместимостью 39 или 49 человек.
Продажи автобуса в Японии начнутся в январе 2017 года. Все версии будут оснащаться 4-литровым дизельным двигателем Toyota N04C-VJ (150 л. с.), а коробка передач на выбор: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат.
Стоимость на внутреннем рынке составит от 5 940 000 до 8 872 000 иен, что в переводе на тенге порядка 16.8–25.1 млн. Для сравнения: автобус Toyota Coaster третьего поколения без пробега в Казахстане обойдётся не меньше чем в 20 млн тенге.
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