За десятилетия мир претерпел много изменений. Но он всегда был немного чудной, с множеством забавных вещей и не менее забавных людей. И от этого жить становится еще интересней.

AdMe.ru собрал для вас самые потрясающие фотографии из истории, которые наглядно покажут, через что прошел этот мир.





Альфред Хичкок пьет чай со львом в студии «Metro-Goldwyn-Mayer»













Девушки рисуют стрелки на ногах, 1942 год













Беглеца перетаскивают обратно через границу в США













Летчик-испытатель Джордж Аирд катапультируется из самолета после потери управления













Перерыв на обед во время съемок «Звездных войн»













Прототип портативного телевизора, 1967 год. Кажется, вполне удобно













Они называли его «macaroni». Конкурс по поеданию спагетти среди девушек













1920 год. Сетка для защиты сбитых пешеходов на полицейской машине













Июнь, 1944 год. Пивоварня Англии доставляет бочки с пивом солдатам, воюющим в Нормандии









Женщины 20-х годов ходили в деревянных купальниках













А вот военные используют устройство, чтобы слышать приближающиеся самолеты













Переносная сауна, если вы всегда мечтали об этом













Тренажер для «скатывания жира» с ног, 1936 год













Тестирование футбольного шлема в 1912 году













Динасфера — одноколесное электрическое транспортное средство, которое могло разгоняться до 40 км/ч. 1932 год













Парижане пытаются остаться сухими, взбираясь на стулья. 1924 год













Это Вилльярд Скотт и он первый Рональд МакДоналд













Погрузка карты памяти размером 5 мегабайт в самолет, 1956 год. На нее влезет целая картинка













А это первый человек Michelin













1967 год. Тот самый день, когда Швеция перепутала, по какой стороне дороги она теперь должна ездить













Фото: oddman; clipmass; slappedham; pixanews; whosnerd; gstatic; lovatron; pixanews; tvn; refmap; zamantika; divany; askideas; dr; patrasevents; twimg; reho; vintageocd; fnal











