В Турции задержана замглавы прокурдской партии

Турецкие власти задержали заместителя председателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Айсель Туглук, передает передает РИА Новости





"Заместитель председателя нашей партии адвокат Айсель Туглук сегодня утром была незаконно задержана в своем доме в Анкаре", — говорится в сообщении.





В минувшую пятницу была задержана у себя в стамбульской квартире вице-спикер парламента, депутат от ПДН Первин Булдан, однако после дачи показаний, она была отпущена.





Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташа и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже 12 депутатов были арестованы судами.



