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В Турции задержана замглавы прокурдской партии

26 декабря 2016, 15:27

Об этом сообщила пресс-служба партии.


Турецкие власти задержали заместителя председателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Айсель Туглук, передает РИА Новости.

"Заместитель председателя нашей партии адвокат Айсель Туглук сегодня утром была незаконно задержана в своем доме в Анкаре", — говорится в сообщении.

В минувшую пятницу была задержана у себя в стамбульской квартире вице-спикер парламента, депутат от ПДН Первин Булдан, однако после дачи показаний, она была отпущена.

Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташа и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже 12 депутатов были арестованы судами.

Фото © AP Photo/ Emrah Gurel

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