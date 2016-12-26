В Жамбылской области состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан

В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.

Сегодня состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан с участием главы региона Карима Кокрекбаева.





Ежегодно от имени Главы государства Н.А.Назарбаева по всей стране проводится новогодняя ёлка для самых лучших и талантливых детей.





В Жамбылской области в Президентской новогодней елке участвовало 200 ребятишек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также дети из детских домов семейного типа, областных школ-интернатов, в которых обучаются и воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.









В целом, на новогоднем празднике охвачено 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 71 - из малообеспеченных и многодетных семей, 58 - из неполных семей и 22 ребенка с особыми образовательными потребностями.









В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.





В КГУ «Қоғамдық келісім» города Тараз для детворы организовали новогоднее театрализованное представление с участием лучших детских творческих коллективов области, с видео-поздравлением Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.









Каждому ребёнку от имени Президента вручили открытки с поздравлением от Президента страны и подарок.





Вместе с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли новогоднюю елку. Дети с почетными гостями праздника кружились в традиционном хороводе и совершили необычное путешествие со сказочными персонажами в «ЭКСПО-2017», который состоится в городе Астане.









Также для участников Президентской новогодней елки организовали экскурсии в областной историко-краеведческий музей, новогоднее театрализованное представление в областном драматическом театре, посещение спортивного комплекса «Тараз-Арена» и комплекса «Древний Тараз».



