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В Жамбылской области состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан

26 декабря 2016, 15:29

В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.


Сегодня состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан с участием главы региона Карима Кокрекбаева.

Ежегодно от имени Главы государства Н.А.Назарбаева по всей стране проводится новогодняя ёлка для самых лучших и талантливых детей.

В Жамбылской области в Президентской новогодней елке участвовало 200 ребятишек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также дети из детских домов семейного типа, областных школ-интернатов, в которых обучаются и воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.



В целом, на новогоднем празднике охвачено 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 71 - из малообеспеченных и многодетных семей, 58 - из неполных семей и 22 ребенка с особыми образовательными потребностями.



В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.

В КГУ «Қоғамдық келісім» города Тараз для детворы организовали новогоднее театрализованное представление с участием лучших детских творческих коллективов области, с видео-поздравлением Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.



Каждому ребёнку от имени Президента вручили открытки с поздравлением от Президента страны и подарок.

Вместе с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли новогоднюю елку. Дети с почетными гостями праздника кружились в традиционном хороводе и совершили необычное путешествие со сказочными персонажами в «ЭКСПО-2017», который состоится в городе Астане.



Также для участников Президентской новогодней елки организовали экскурсии в областной историко-краеведческий музей, новогоднее театрализованное представление в областном драматическом театре, посещение спортивного комплекса «Тараз-Арена» и комплекса «Древний Тараз».


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