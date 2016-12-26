В Жамбылской области состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан
26 декабря 2016, 15:29
В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.
Сегодня состоялась Новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан с участием главы региона Карима Кокрекбаева.
Ежегодно от имени Главы государства Н.А.Назарбаева по всей стране проводится новогодняя ёлка для самых лучших и талантливых детей.
В Жамбылской области в Президентской новогодней елке участвовало 200 ребятишек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также дети из детских домов семейного типа, областных школ-интернатов, в которых обучаются и воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.
В целом, на новогоднем празднике охвачено 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 71 - из малообеспеченных и многодетных семей, 58 - из неполных семей и 22 ребенка с особыми образовательными потребностями.
В мероприятии принимали участие дети 13-ти национальностей. Возраст участников Президентской елки от 9 до 13 лет.
В КГУ «Қоғамдық келісім» города Тараз для детворы организовали новогоднее театрализованное представление с участием лучших детских творческих коллективов области, с видео-поздравлением Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Каждому ребёнку от имени Президента вручили открытки с поздравлением от Президента страны и подарок.
Вместе с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли новогоднюю елку. Дети с почетными гостями праздника кружились в традиционном хороводе и совершили необычное путешествие со сказочными персонажами в «ЭКСПО-2017», который состоится в городе Астане.
Также для участников Президентской новогодней елки организовали экскурсии в областной историко-краеведческий музей, новогоднее театрализованное представление в областном драматическом театре, посещение спортивного комплекса «Тараз-Арена» и комплекса «Древний Тараз».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836347-2c9b8857ca7d8b0807d1fe597ca2389d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com