Мужчину судят за убийство жены в ЮКО
26 декабря 2016, 15:47
По официальным данным Нурипа Курбанова пропала 9 августа. Спустя неделю тело Нурипы была найдено на берегу реки Келес.
В ЮКО началось рассмотрение дела об убийстве Нурипы Курбановой. Ее супруг признался в убийстве, сообщает tvk-uko.kz.
Как сообщили в областном департаменте внутренних дел, следствие по этому трагическому инциденту завершилось в конце ноября и теперь уголовное дело рассматривают в суде.
По официальным данным Нурипа Курбанова пропала 9 августа. Заявление об ее исчезновении написал муж. Но близкие — сестры и мама не поверили супругу и сразу заявили о том, что он, скорее всего, убил жену. Основанием послужили многочисленные конфликты в семье и отказ показывать детей после пропажи матери. Также родственницы рассказали, что несчастная Нурипа уже разводилась с мужем-тираном, но фактически силой вернул ее домой и заставил жить с собой. Спустя неделю 16 августа тело Нурипы была найдено на берегу реки Келес. После смерти труп пытались сжечь.
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