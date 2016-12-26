Мужчину судят за убийство жены в ЮКО

Как сообщили в областном департаменте внутренних дел, следствие по этому трагическому инциденту завершилось в конце ноября и теперь уголовное дело рассматривают в суде.





По официальным данным Нурипа Курбанова пропала 9 августа. Заявление об ее исчезновении написал муж. Но близкие — сестры и мама не поверили супругу и сразу заявили о том, что он, скорее всего, убил жену. Основанием послужили многочисленные конфликты в семье и отказ показывать детей после пропажи матери. Также родственницы рассказали, что несчастная Нурипа уже разводилась с мужем-тираном, но фактически силой вернул ее домой и заставил жить с собой. Спустя неделю 16 августа тело Нурипы была найдено на берегу реки Келес. После смерти труп пытались сжечь.