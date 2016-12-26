Как пройдет новогодняя ночь в Астане
26 декабря 2016, 15:48
В честь наступления 2017 года салют будет запущен в трех районах столицы.
Грандиозная праздничная программа ожидает жителей и гостей Астаны в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города.
С 21:00 до 03:00 часов в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить 2017 год в веселой атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В новогоднюю ночь в столице на открытых площадках выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа "Орда", группа "Дабыл" и многие другие любимые артисты казахстанцев.
Несомненно, новогодняя ночь возле главной елки страны и на городской площади, где в этом году также установлен ледовый городок и горки, впечатлит посетителей. Помимо хорошего настроения новогодняя ночь подарит гостям уличных мероприятий возможность загадать желание в полночь под грандиозным фейерверком.
В честь наступления 2017-го года салют будет запущен в трех районах столицы – возле ТРЦ «Хан Шатыр», с набережной реки Есиль, а также в сквере на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы А.Пушкина.
Новогодняя ночь на набережной будет особенно привлекательной для любителей покататься на коньках – для всех желающих здесь будут организованы массовые катания под фейерверком.
Фото: акимат Астаны
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