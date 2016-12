Жестокий «бизнес»

Данил Утюпин

Недавно в Казахстане была пресечена незаконная попытка вывоза партии соколов-балобанов, которые официально считаются исчезающим видом. 32 птицы общей стоимостью в 380 млн. тенге пытались переправить в Объединенные Арабские Эмираты. Данный инцидент еще раз поставил вопрос о необходимости совершенствования борьбы с контрабандой животных.

Торговля животными сегодня - один из наиболее доходных видов теневого бизнеса. По данным Интерпола, этот вид деятельности в мире занимает второе место по обороту денег после торговли наркотиками, обогнав даже торговлю оружием - от шести до девяти миллиардов долларов в год. Это также очень давний бизнес. Но если в старину его масштабы оставались весьма скромными, то в современную эпоху они приняли промышленный характер, ставящий некоторые зоологические виды под угрозу полного исчезновения. В связи с этим еще в 1975 году вступила в действие Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, также известная как «CITES» (аббревиатура от английского названия документа Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Целью Конвенции является гарантирование того, что международная торговля дикими животными и растениями не создаст угрозы их выживанию. Документ регламентирует различные степени защиты для более чем 33 000 видов животных и растений. Конвенция CITES работает над установлением контроля за международной торговлей определенными видами. Она требует, чтобы весь импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция из моря определенных видов животных и растений производились на основании разрешений и сертификатов. Однако вскоре после организации и начала работы CITES стало ясно, что усилий одних органов Конвенции недостаточно. В целях более полного информационного обеспечения деятельности органов CITES в 1976 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Всемирный союз охраны природы (IUCN) разработали и осуществляют совместную программу TRAFFIC. Ее основной задачей является мониторинг торговли дикими видами фауны и флоры.

Казахстан присоединился к CITES в 1999 году, но ситуация с контрабандой животных пока остается печальной. Ее также усугубляет транзитное положение нашей страны. В Казахстан незаконно ввозят животных (живых, а также их туши и дериваты - части туловища), незаконно вывозят и перевозят транзитом. По сообщению Комитета государственных доходов Минфина РК, в 2015-2016 годах выявлены следующие факты. Так, сотрудниками Службы экономических расследований Департамента госдоходов по Южно-Казахстанской области в международном аэропорту Шымкента предотвращен контрабандный вывоз из РК в ОАЭ 24 соколов, занесенных в Красную книгу, на сумму более 33 млн. тенге. Птицы перевозились в дорожных китайских сумках черного света с потайными отсеками, специально оборудованными для перевозки живых животных.

На казахстанско-узбекской границе задержан гражданин Узбекистана, который пытался контрабандным способом ввезти на территорию РК живых черепах в общем количестве 1842 особей, стоимостью 7 301 688 тенге. Черепахи перевозились в мешках в багажном отсеке автомашины.

В апреле 2016 года в сумке гражданина Казахстана, выезжавшего в Китай, обнаружены сокрытые от таможенного контроля медвежьи лапы. Аналогичные факты незаконного вывоза частей животных зафиксированы в мае текущего года на казахстанско-китайской границе. Так, при досмотре казахстанского автобуса международного следования в КНР в заднем отсеке обнаружен тайник, в котором находилось 8178 шкур выхухоля, который занесен в Красную книгу Казахстана.

За совершение экономической контрабанды товаров, предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через Таможенную границу, в том числе живых животных, предусмотрена ответственность по ст. 234 УК РК. При этом для состава уголовного правонарушения сумма незаконно перемещенного через Таможенную границу товаров (предметов), должна составлять более десяти миллионов тенге (5000 МРП).

Контрабанда животных подпадает и под ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 3000 МРП (более 6,3 млн. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме того, по ст. 389 КоАП РК «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов» предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере десяти МРП, на субъектов малого предпринимательства - в размере 30, среднего - в размере 50, крупного - в размере 70 МРП с конфискацией видов диких животных и растений.

Необходимо обратить внимание, что почти все случаи контрабанды живых животных сопровождаются жестоким обращением с ними, за что предусмотрена отдельная статья. Животных парализуют с помощью наркотиков или транквилизаторов, упаковывают в тесные мешки или банки, связывают конечности, заматывают скотчем. Они страдают от духоты, обезвоживания, перепада давления и температур. В итоге очень многие не выдерживают и умирают еще в дороге. Еще часть гибнет уже по прибытию в пункт назначения в результате непривычных условий обитания или плохого обращения. И, наконец, самое шокирующее в том, что часть животных, изъятых у контрабандистов, потом уничтожается работниками государственных служб. Один из самых наглядных примеров - в 2010 году на российско-казахстанской границе был задержан гражданин Узбекистана, незаконно перевозивший 71 птицу из породы щеглов. Сотрудники миграционной полиции передали птиц ветеринарной инспекции, в которой посчитали, что те никакой видовой ценности не представляют, и приняли решение их уничтожить. 71 щегол был сожжен на Петропавловском полигоне твердо-бытовых отходов. Здесь свою печальную роль сыграло не только безразличие чиновников, но и несовершенство законодательства: просто отпускать птиц нельзя, по закону контрабанду можно только уничтожить или обратить в доход государства. На непроработанность этого механизма обращает внимание эксперт в области зооправа и юрист фонда «KARE-Забота» Мария Байдельдинова.

- Хотелось бы отметить вот какую проблему, напрямую связанную с контрабандой животных: что происходит с изъятыми животными после обнаружения нарушений. В соответствии с таможенным законодательством для товаров, провозимых через границу Таможенного союза с нарушением таможенных требований, есть несколько вариантов дальнейшей судьбы. Один из них - уничтожение. Фонд «KARE» обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но безуспешно. Таможенный кодекс запрещает уничтожение живых животных, но это относится, увы, только к редким видам. Поэтому, что касается предложений по усовершенствованию всего этого механизма, я бы в качестве приоритетного определила именно вопрос законодательного гуманного определения судьбы живых животных, перевозимых нерадивыми или недобросовестными владельцами, - заявила М. Байдельдинова.

Другая печальная история произошла в 2011 году в Восточно-Казахстанской области, когда полицейские поймали контрабандиста, пытавшегося вывезти из Казахстана 1410 живых черепах. Изъятых рептилий отвезли в Усть-Каменогорский зоопарк, где треть из них сразу погибли. Это ставит вопрос о необходимости создания специальных приютов по передержке конфискованных на таможне животных и еще раз указывает на огромный ущерб, который причиняет контрабанда животных не только экосистемам Казахстана и других стран, но и государственному бюджету, на который ложатся расходы по дальнейшему устройству животных. Но есть и положительные примеры качественной работы государственных служб. В апреле 2016 года на российско-казахстанской границе задержана партия контрабанды из восьми тысяч живых черепах. Чтобы они не шуршали, их обмотали плотным слоем скотча, упаковали в коробки и загрузили в грузовик. По сообщению СМИ, их везли в Россию, в рестораны, где пользуется популярностью суп из черепах. Изъятых рептилий приняла на передержку кафедра зоологии Российского оренбургского педагогического университета, где они находились под наблюдением специалистов. Затем приведенных в чувство черепах перевезли в Южно-Казахстанскую область, где сотрудники местной территориальной инспекции, специалисты Института зоологии и волонтеры из Алматы осмотрели их и выпустили в заповедную зону, предварительно пометив красной краской, рассчитывая защитить от контрабандистов. Стоит отметить, что во время перевозки погибла только одна черепаха. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Но, вообще, случаев с таким удачным исходом немного.

Контрабанда животных включает в себя и другие важные аспекты.

- Перемещение через границу животных или их дериватов несет риски для ветеринарной безопасности Казахстана. Ввозимые живые животные могут быть источниками заболеваний, поэтому существуют требования, касающиеся вакцинации, ветеринарных осмотров, в некоторых случаях карантина и соответствующей документации. Во-вторых, важна и экологическая безопасность. Широко известно, что внедрение новых видов в экосистему может привести к дисбалансу в ней, а то и к полному уничтожению, - сказала М. Байдельдинова.

Также бывают случаи, когда хозяева выбрасывают на улицу привезенных из дальних стран экзотических животных, потому что многие из них требуют особого ухода и питания, издают странные звуки или запахи. Либо потому, что их хозяева уже наигрались с ними и ищут других забав. Но легальные они или контрабандные, возврату они не подлежат. И сбыть их потом кому-то весьма не просто. Так, на улицах городов или в их окрестностях оказываются обезьяны, лемуры, тигры, рыси, хорьки, дикобразы, змеи, ящерицы, пауки и многие другие животные, которые могут быть опасны для человека или других животных. И их либо уничтожают, хотя они ни в чем не виноваты, либо отвозят в зоопарки и частные питомники, которым приходится тратить на их содержание огромные средства. Таким образом, контрабанда животных причиняет серьезный ущерб государству и создает намного больше хлопот для таможенной и пограничной служб, чем контрабанда обычных товаров. Поэтому контроль в этой сфере необходимо усилить и продумать систему перевозки и дальнейшего содержания изъятых животных.