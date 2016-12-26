Казахстан сожалеет о прекращении сотрудничества США и России по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов заявил, что республика сожалеет о прекращении сотрудничества между США и Россией по урегулированию ситуации в Сирии





Третьего октября США объявили, что прекращают двустороннее сотрудничество с Россией по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве Сирии между авиацией двух стран. США обвинили Россию в несоблюдении двусторонних договоренностей. В МИД России, комментируя это решение, заявили, что оно не может не вызывать глубокого разочарования. Согласно заявлению российского ведомства, решение Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой по Сирии свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

"Мы глубоко сожалеем о прекращении сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Сирии. Мы надеялись, что достигнутые до этого договоренности между РФ и США положат конец террористической угрозе, исходящей с территории этой страны и позволят скоординировать действия по обеспечению доступа к гуманитарной помощи", — сказал Идрисов в интервью РИА Новости.





Он подчеркнул, что Казахстан считает важным "сохранить существующие контакты и восстановить прежний уровень взаимодействия между РФ и США". Министр также с сожалением отметил, что "несмотря на все усилия международного сообщества, гуманитарная ситуация в Сирии продолжает ухудшаться".

"В настоящее время десятки тысяч приверженцев радикальных идей из стран Ближнего Востока, Азии, Европы, среди которых есть выходцы из России и Казахстана, воюют на стороне террористов в Сирии и Ираке. Очевидно, что некоторые из них имеют планы вернуться назад на свою родину, чтобы проповедовать экстремистские идеи для вербовки новых членов. Это должно насторожить международное сообщество и заставить его сплотиться в борьбе с этой угрозой", — отметил Идрисов.

Министр уверен, что, несмотря на разногласия среди членов мирового сообщества по поводу путей урегулирования ситуации в Сирии, противодействие международному терроризму и экстремизму должно стать общей приоритетной задачей.



