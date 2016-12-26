Дневная сессия KASE: USDKZT_TOM = 332,80, RUBKZT_TOD = 5,4717, USDKZT_1_002 - +20,0000/+5,0000

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, EURKZT_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 26 декабря в США, Великобритании и Германии (Christmas Day).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс по доллару США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 332,80 тенге за доллар США при объеме торгов 36 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге и евро сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4717 тенге за рубль при объеме торгов 94 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,88 тенге за доллар (+3,97), суммарный объем торгов - 155 900 тыс. USD (-175 200 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +20,0000 % годовых, предложение - +5,0000 % годовых.

В торгах приняли участие 23 банка.