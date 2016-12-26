Экспертиза в гражданском процессе

Айгуль Раимкулова,

судья суда г. Актобе

Для принятия окончательного решения суд зачастую вынужден прибегать к назначению различного рода экспертиз. В гл. 7 Гражданского процессуального кодекса определено, каким образом должна назначаться судебная экспертиза по гражданским делам, обозначены права и обязанности эксперта и другие вопросы, касающиеся проведения экспертизы.

Судебная экспертиза является одним из доказательств по делу, и поэтому в каждом конкретном случае судья анализирует возможности экспертизы и целесообразность ее назначения. Она может быть назначена судьей единолично при подготовке дела к судебному разбирательству. Надо иметь в виду, что экспертиза назначается во всех случаях, когда необходимость экспертного заключения явствует из обстоятельств дела и представленных доказательств. Это в основном касается гражданских дел, связанных с установлением дееспособности лица, определением размера рыночной стоимости изымаемого земельного участка, если по делу имеется заключение, представленное только истцом, и др.

Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанций до окончания исследования доказательств.

В суде апелляционной инстанции ходатайство о проведении экспертизы рассматривается судом с учетом положений, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Все судебные экспертизы, применяемые в гражданском процессе, можно разделить на четыре вида: комплексные, комиссионные, дополнительные и повторные. У каждой из них свои задачи, поэтому при назначении той или иной экспертизы важно понимать их назначение и существующие между ними различия.

Комплексную экспертизу проводят эксперты, специализацией которых являются разные области знаний и научных направлений. На основе результатов комплексного анализа формируется общее заключение, за которое несут ответственность все эксперты. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дает отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в заключении отдельно.

Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Дополнительную экспертизу проводят в случае, если суд нуждается в получении новых сведений по рассматриваемому процессу. Причем эта процедура может быть выполнена тем же самым экспертом.

Повторная экспертиза имеет место в случае необходимости проверки уже полученных данных, и экспертная оценка должна обязательно проводиться другим экспертом. В ст. 98 ГПК приведены основания, которые могут возникать, когда назначается повторная судебная экспертиза по гражданским делам.

Как показала практика, самыми распространенными судебными экспертизами являются почерковедческие, генетические и технические экспертизы различных документов, а также психиатрические, инженерно-технические, товароведческие.

В ст. 91 ГПК РК приведены основания назначения судебной экспертизы по гражданским делам. Согласно данной статье экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования ее объектов экспертом на основе специальных научных знаний. Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд поручить производство экспертизы конкретному эксперту или назначить ее проведение в определенном судебно-экспертном учреждении, а также заявлять отвод эксперту. Однако это последнее обстоятельство не всегда выясняется судом у сторон, и в основном суд по своему усмотрению определяет, кому поручить проведение экспертизы.

Наряду с этим, как показала практика, суды не всегда разъясняют сторонам последствия уклонения от представления экспертам необходимых для исследования материалов или явки на экспертизу.

Считаю, что при назначении экспертизы суд должен предупредить стороны о последствиях уклонения от ее проведения, т.е. непредставления необходимых материалов (п. 8 ст. 91 ГПК). Если какая-то из сторон уклоняется от участия в экспертизе, а без участия этой стороны ее провести невозможно или сторона не представляет экспертам необходимых материалов и документов, суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Вызывает спор норма закона, которая гласит, что определение суда о назначении экспертизы может быть обжаловано или опротестовано. Некоторые практикующие юристы не согласны с данным положением, считая, что только суд, рассматривающий гражданское дело, может решить - необходима экспертиза или нет.

Экспертиза может быть назначена не только по инициативе суда, но и по ходатайству лиц, участвующих в деле, на любой стадии гражданского процесса до постановления решения. Но, безусловно, предпочтительнее назначать экспертизу до начала рассмотрения дела судом, поскольку ее назначение во время судебного заседания ведет к откладыванию слушания дела.

Назначая судебную экспертизу по гражданскому делу, судья должен четко определить ее род, вопросы, выносимые на разрешение эксперта, и вынести мотивированное определение. Замена определения о назначении экспертизы другим документом, например, письмом, списком вопросов и прочими недопустима. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы, но окончательно круг вопросов, выносимых на разрешение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны также имеют право знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами.

Определение о назначении экспертизы по гражданскому делу состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности.

Вопросы, выносимые на разрешение эксперта, должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими двоякого толкования. Суд имеет право, но не обязан назначать дополнительную или повторную экспертизу. В случае противоречия между заключениями разных экспертов и отказа судьи назначить повторную экспертизу суд должен обосновать в решении, почему его выводы основываются на заключении одного из экспертов и отклонено заключение другого. Суд может основывать свое решение и на других доказательствах. При недостаточной ясности или неполноте заключения суд может вызвать эксперта в судебное заседание и получить необходимые разъяснения, которые должны быть занесены в протокол.

Экспертиза может проводиться как в государственном, так и в негосударственном учреждении, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями.

Заключение эксперта негосударственной экспертной организации не может быть оспорено только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы могло быть поручено государственному судебно-экспертному учреждению.

При этом суд вправе ставить новые вопросы по своему усмотрению, переформулировать вопросы, не изменяя их смысла, мотивированно отклонять вопросы, заданные участниками спора.

В ст. 23 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года основаниями производства судебной экспертизы служат постановление, определение о назначении судебной экспертизы органа, ведущего уголовный процесс, суда, органа (должностного лица), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вынесенное в порядке, установленном законом. Судебная экспертиза проводится только по определению суда, в производстве которого находится гражданское дело.