Житель Астаны встретился со "снежной женщиной"

Мужчина из Астаны рассказал о том, что недалеко от озера Маркаколь в ВКО встретил йети. Он увидел ее во время прогулки по лесу, сообщает газета "Экспресс К"





Он нос к носу столкнулся со странным существом, которое было похоже на очень высокую женщину – под два метра ростом. Все ее тело было покрыто редкими рыже-черными волосами, а кожа напоминала древесную кору. Недолго думая, он пустился наутек.





На следующий день мужчина вернулся и оставил пакет с яблоками. Спустя сутки фрукты исчезли. В течение недели он оставлял вкусные подарки для лесной жительницы. А потом решил поймать ее. Оставив очередной презент на земле, мужчина затаился неподалеку, накрывшись камуфляжной сеткой. Ближе к полуночи из леса бесшумно вышло это существо. Едва гостья взяла угощение, накинул на нее веревочный аркан. Лесная жительница зарычала, бросилась на незадачливого охотника и залепила ему такую оплеуху, что он потерял сознание.