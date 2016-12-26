Житель Астаны встретился со "снежной женщиной"
26 декабря 2016, 16:01
Встреча с йети произошла 10 лет назад.
Мужчина из Астаны рассказал о том, что недалеко от озера Маркаколь в ВКО встретил йети. Он увидел ее во время прогулки по лесу, сообщает газета "Экспресс К".
Он нос к носу столкнулся со странным существом, которое было похоже на очень высокую женщину – под два метра ростом. Все ее тело было покрыто редкими рыже-черными волосами, а кожа напоминала древесную кору. Недолго думая, он пустился наутек.
На следующий день мужчина вернулся и оставил пакет с яблоками. Спустя сутки фрукты исчезли. В течение недели он оставлял вкусные подарки для лесной жительницы. А потом решил поймать ее. Оставив очередной презент на земле, мужчина затаился неподалеку, накрывшись камуфляжной сеткой. Ближе к полуночи из леса бесшумно вышло это существо. Едва гостья взяла угощение, накинул на нее веревочный аркан. Лесная жительница зарычала, бросилась на незадачливого охотника и залепила ему такую оплеуху, что он потерял сознание.
Очнулся очевидец лишь перед рассветом. Он лежал на земле, а загадочное существо сидело рядом и смотрело ему в глаза. Убедившись, что с ним все в порядке, она ушла в лес. Больше он ее не видел.
Фото: keyword-suggestions.com
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