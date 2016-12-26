С учетом высоких требований

Задачи, стоящие перед правосудием, предполагают осуществление судьями своей профессиональной деятельности на основе верности служения народу, беспрекословного исполнения Конституции и законов, честности, неподкупности, справедливости, непререкаемого авторитета среди населения, соблюдения норм нравственности и морали, этических правил поведения на службе и в быту.

Основным вопросом повестки VII внеочередного Съезда судей было принятие нового Кодекса судейской этики. В основу Кодекса положены нормы Конституции страны и Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей». В нем учтены такие международные акты, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Бангалорские принципы поведения судей и другие.

Принятие нового Кодекса судейской этики связано с реализацией Плана нации «100 конкретных шагов». Новые законы, принятые во исполнение Плана нации, призваны коренным образом изменить судебную систему, сделать ее более эффективной. Результаты судебной деятельности должны положительно отразиться не только на улучшении соблюдения прав и свобод гражданина, но и на состоянии экономики, в том числе привлечении иностранных инвестиций.

Кодекс составлен с учетом возросших требований общества к профессиональному и моральному облику судьи. Его принятие преследует цель установления единых этических стандартов поведения судей как основы доверия общества к судебной ветви власти.

Состоящий из 15 статей документ раскрывает такие понятия, как «этические принципы поведения судьи», «этические правила поведения судьи при исполнении профессиональных обязанностей», «этические правила поведения судьи в семье и быту».

Принципы и правила, установленные в Кодексе, обязательны для всех без исключения судей, независимо от занимаемых должностей, судей в отставке. Факт нарушения судьей этических принципов и правил может быть установлен только на основании решения уполномоченного органа судейского сообщества, принятого по обращению граждан и организаций, государственных органов, должностных лиц судебной системы. Кроме того, уполномоченный орган вправе рассмотреть факт нарушения судьей этических принципов и правил поведения по собственной инициативе по материалам средств массовой информации.

Тулеген Султанов,

судья суда № 2 г. Семея