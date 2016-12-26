Mercedes выпустит седан A-Class

Новинка должна заполнить нишу между четырехдверным купе CLA и седаном C-Class. Ее главными конкурентами будут Audi A3 Sedan и BMW 1-Series Sedan, основными рынками – Северная Америка и Китай, причем для китайцев должны сделать вариант с увеличенной колесной базой.





Подобно хетчбэку A-Class, купе CLA, универсалу CLA Shooting Brake, кроссоверу GLA и компактвэну B-Class, которым вскоре предстоит смена генераций, седан A-Class будет построен на переднеприводной модульной платформе MFA второго поколения. Полный привод будет опциональным. В моторную гамму войдут 2,0-литровые бензиновые и дизельные четверки, а также 1,6-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный агрегаты. Топовым станет Mercedes-AMG A 45 Sedan мощностью около 400 л.с. Кроме того, предусмотрен выпуск гибридной модификации с бензоэлектрической установкой. Трансмиссии – шестиступенчатая механика и девятиступенчатый робот, который разрабатывается сейчас на основе семиступенчатой коробки.





Выпускать Mercedes A-Class Sedan будут на трех заводах в Венгрии, Китае и Мексике. Премьера четырехдверки должна состояться в конце 2018 года – после дебюта хетчбэка A-Class нового поколения.



