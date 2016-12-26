Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Mercedes выпустит седан A-Class

26 декабря 2016, 16:09

Mercedes планирует добавить в свое семейство компактных моделей седан A-Class.


Новинка должна заполнить нишу между четырехдверным купе CLA и седаном C-Class. Ее главными конкурентами будут Audi A3 Sedan и BMW 1-Series Sedan, основными рынками – Северная Америка и Китай, причем для китайцев должны сделать вариант с увеличенной колесной базой.

Подобно хетчбэку A-Class, купе CLA, универсалу CLA Shooting Brake, кроссоверу GLA и компактвэну B-Class, которым вскоре предстоит смена генераций, седан A-Class будет построен на переднеприводной модульной платформе MFA второго поколения. Полный привод будет опциональным. В моторную гамму войдут 2,0-литровые бензиновые и дизельные четверки, а также 1,6-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный агрегаты. Топовым станет Mercedes-AMG A 45 Sedan мощностью около 400 л.с. Кроме того, предусмотрен выпуск гибридной модификации с бензоэлектрической установкой. Трансмиссии – шестиступенчатая механика и девятиступенчатый робот, который разрабатывается сейчас на основе семиступенчатой коробки.

Выпускать Mercedes A-Class Sedan будут на трех заводах в Венгрии, Китае и Мексике. Премьера четырехдверки должна состояться в конце 2018 года – после дебюта хетчбэка A-Class нового поколения.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код