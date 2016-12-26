Устроить детей в семьи

Для органов прокуратуры надзор за законностью в социальной сфере является важнейшим направлением деятельности. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в защите и надлежащих мерах поддержки со стороны государства.

Прокуратурой Алматинской области запущен социально направленный проект: «Жетысу без детдомов». На данный момент в области функционируют два детских дома, два дома ребенка, в которых воспитываются и содержатся более 500 детей-сирот.

Целью данного проекта является сокращение количества детских домов и домов ребенка путем устройства детей на воспитание в семьи. Как показывает мировой опыт, воспитание детей в семейном окружении приводит к гармоничному развитию их личности, утрате комплекса неполноценности.

Семейные отношения укрепляют морально-этические и духовно-нравственные ценности, при воспитании в семье у детей появляются цели в жизни, пример для подражания, и в целом они становятся более адаптированными к современным реалиям.

Данный вопрос обсужден на коллегии прокуратуры с участием акима области А. Баталова, уполномоченного по правам ребенка З. Балиевой, директора благотворительного фонда «Милосердие» А. Саин.

В рамках реализации проекта прокуратурой области направлены предложения по разработке законодательных норм по льготному устройству детей-сирот в военные учебные заведения на основе опыта зарубежных стран с целью его имплементации.

Уже сегодня силами прокуратуры устроены в семьи семеро детей-сирот (усыновление), а также имеется перспектива для устройства в семьи на патронатное воспитание и в дома семейного типа 35 детей-сирот. Следует отметить, что государством предусмотрено финансирование детских домов семейного типа и патронатного воспитания, куда включены нижеперечисленные расходы:

- оплата труда воспитателей (в домах семейного типа заработная плата в качестве воспитателей начисляется обоим супругам, при патронате заработная плата начисляется одному воспитателю);

- содержание детей, в т.ч. питание, одежда, обувь, мягкий и хозяйственный инвентарь, предметы личной гигиены, коммунальные расходы, канцелярские товары, учебные материалы, медикаменты.

Минимальное количество детей-сирот, устраиваемых в дома семейного типа, должно составлять четыре ребенка, максимальное количество не должно превышать десяти детей. Также необходимо знать, что при устройстве детей-сирот в дома семейного типа учитывается их площадь, которая берется из расчета 15 кв. м на человека, при этом помимо детей-сирот учитываются все члены семьи, в т.ч. собственные дети, проживающие (прописанные) в данных домах. Работа по реализации проекта продолжается.

Прокуратура Алматинской области