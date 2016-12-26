Казахстанцев заверили, что мандарины не заражены гриппом и не опасны для детей
26 декабря 2016, 16:10
В соцсетях распространяются слухи о смерти тринадцати детей.
Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК связи с распространением аудиозаписей, в которых сообщается о зараженных мандаринах поясняет. Данная информация не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
По информации МЗСР РК пищевые продукты, в том числе мандарины не являются источником и фактором передачи гриппа, с связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом.
Касательно ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом министерство проинформировало, что в республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 489 случаев гриппа, из них 6319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,2%), на беременных приходится 3,5%.
В текущем эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и типа В. Также заболеваемость ОРВИ связана с вирусами не гриппозной этиологии, такими как РС вирус, аденовирус, риновирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус и др.
В целях снижения заболеваемости ОРВИ гриппом в республике проводится определенная работа.
С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК ОРВИ и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа как в Казахстане так и за рубежом.
Вирусологические лаборатории регионов обеспечены необходимыми реагентами, расходными материалами для проведения исследований на грипп и другие респираторные инфекции.
Напомним, что в социальных сетях и с помощью WhatsApp распространяли информацию о смерти детей от ротавирусной инфекции, которая произошла в результате отравления мандаринами. врачи ВКО ранее уже опровергли эти слухи.
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