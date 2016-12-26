В Атырауской области муж-скряга довел супругу до развода
26 декабря 2016, 16:13
Семейная пара едва не распалась из-за собственного бюджета.
Женщина обратилась в Индерский районный суд с исковым заявлением о расторжении брака, сообщает портал "Мой город".
При этом супруга указала, что ее муж является примерным семьянином, имеет постоянное место работы, однако регулярно просит жену отчитываться о семейных расходах. Оказалось, что на этой почве между супругами часто вспыхивают скандалы.
- В ходе рассмотрения дела ответчик, признав иск, попросил прощение у жены за свои действия. Супруги помирились путем медиации и затем вместе покинули зал суда, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Определением суда дело прекращено, так и не вступив в законную силу.
Фото: Business.ua
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