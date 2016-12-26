Сразу несколько новых ЦОНов открыли в Шымкенте

В церемониях открытия приняли участие акимы ЮКО и Шымкента, начальник ДВД ЮКО и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан».

В Шымкенте состоялось торжественное открытие сразу нескольких центров обслуживания населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

«Теперь автолюбители смогут перерегистрировать свой автотранспорт и получить водительское удостоверение в специализированном ЦОНе для автовладельцев и секторе спецЦОНа Сайрамского района, а получить услуги в ЦОНе Толебийского района в городе Ленгере и центре обслуживания населения в микрорайоне «Южный» (бывший Чапаевка)», - говорится в распространенной информации.

В специализированном центре обслуживания населения жителям Шымкента стали доступны услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Директор департамента «Центр обслуживания населения» по Южно-Казахстанской области Серик Авганбайев отметил, что автоматизация процессов сдачи теоретического и практического экзаменов в спецЦОНах позволяет полностью исключить человеческий фактор и сделать его максимально прозрачным, кроме того, специализированные ЦОНы удобны с точки зрения экономии времени граждан.

«С июня текущего года зарегистрировать авто можно в течение часа с момента получения талона электронной очереди, а на получение водительских прав в среднем уходит около 2 часов, включая время сдачи практического и теоретического экзаменов», - напомнили в пресс-службе.

Новый спецЦОН построен в микрорайоне «Достык». Для сдачи практического экзамена для категорий А, А1, В, В1, С, С1, D, D1 есть 3 легковых автомобиля, грузовик, 2 автобуса и 2 мотоцикла. Также в здании специализированного ЦОНа можно пройти медосмотр для получения водительского удостоверения. А вот в секторе спецЦОНа Сайрамского района, расположенном в селе Карасу по улице Рахимова, 1079, автолюбители могут только перерегистрировать авто.

Центр обслуживания населения Толебийского района расположен в городе Ленгере по улице Капал Батыра, 20 и занимает почти 600 квадратных метров.

«Это первый ЦОН в республике, открытый в рамках государственного частного партнерства, то есть построенный не за счет бюджетных средств, а на средства индивидуального предпринимателя. Государственно-частное партнерство не предусматривает затраты на аренду, а значит, госкорпорация «Правительство для граждан» будет оплачивать только коммунальные услуги», - отметил Авганбайев.

Необходимость открытия второго ЦОНа в Енбекшинском районе возникла в связи с большой нагрузкой на ЦОН в микрорайоне «Север», так как численность населения района составляет 255 тысяч человек. По словам Серика Авганбайева, открытие 8-го отдела ЦОНа в Шымкенте стало возможным благодаря содействию городского акимата. Новый ЦОН расположен по адресу: мкр. «Южный», улица Капал Батыра, 4.

В церемониях открытия приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, начальник департамента внутренних дел ЮКО Жанат Сулейменович, председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.