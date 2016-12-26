Россия и Казахстан подпишут документы о сотрудничестве по Байконуру

В Кремле ожидают, что Россия и Казахстан по итогам двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Санкт-Петербурге подпишут два важных документа, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество по Байконуру,

"Сегодня начнется рабочий день с двусторонней встречи с президентом Казахстана Назарбаевым. Состоятся двусторонние российского-казахстанские переговоры, которые завершатся, как мы ожидаем, подписанием двух очень важных двух документов по Байконуру. Это документы, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество на комплексе Байконур", — сказал Песков журналистам.





Он напомнил, что эта тема несколько лет была на повестке дня. "Удалось выйти на, скажем так, нужную формулу понимания", — добавил Песков.