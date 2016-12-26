Россия и Казахстан подпишут документы о сотрудничестве по Байконуру
26 декабря 2016, 16:25
Сторонам удалось выйти на нужную формулу понимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ожидают, что Россия и Казахстан по итогам двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Санкт-Петербурге подпишут два важных документа, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество по Байконуру, передает РИА Новости.
"Сегодня начнется рабочий день с двусторонней встречи с президентом Казахстана Назарбаевым. Состоятся двусторонние российского-казахстанские переговоры, которые завершатся, как мы ожидаем, подписанием двух очень важных двух документов по Байконуру. Это документы, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество на комплексе Байконур", — сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что эта тема несколько лет была на повестке дня. "Удалось выйти на, скажем так, нужную формулу понимания", — добавил Песков.
Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836366-ef67ad63bfff3240396ab3723438425c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com