Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Россия и Казахстан подпишут документы о сотрудничестве по Байконуру

26 декабря 2016, 16:25

Сторонам удалось выйти на нужную формулу понимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


В Кремле ожидают, что Россия и Казахстан по итогам двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Санкт-Петербурге подпишут два важных документа, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество по Байконуру, передает РИА Новости.

"Сегодня начнется рабочий день с двусторонней встречи с президентом Казахстана Назарбаевым. Состоятся двусторонние российского-казахстанские переговоры, которые завершатся, как мы ожидаем, подписанием двух очень важных двух документов по Байконуру. Это документы, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество на комплексе Байконур", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что эта тема несколько лет была на повестке дня. "Удалось выйти на, скажем так, нужную формулу понимания", — добавил Песков.

Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код