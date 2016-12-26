Завершен прием документов на легализацию имущества - Минфин РК

В общей сложности легализовано более 4 млрд тенге.

В Казахстане завершился прием документов на легализацию имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По данным на середину декабря, в комиссии при местных исполнительных органах и в органы государственных доходов поступило 146 608 заявлений (деклараций) на легализацию имущества на общую сумму 1 671,7 млрд тенге: 121 872 жилых объекта на сумму 1 180,5 млрд тенге; 61 422 нежилых объекта на сумму 352,8 млрд тенге, в том числе 12 786 коммерческих объектов на 237,2 млрд тенге; 144 долей участия в юридических лицах на сумму 101,9 млрд тенге; ценных бумаг на сумму 36,5 млрд тенге. Легализовано 133 245 объектов и ценных бумаг на сумму 1 168,4 млрд тенге.

Что касается имущества, находящегося за пределами РК, то всего легализовано 346 объектов и ценных бумаг на сумму 31,2 млрд тенге. В органы государственных доходов поступило 359 заявление (деклараций) на легализацию имущества на общую сумму 53,1 млрд тенге: 320 жилых объектов на сумму 44 883,4 млн тенге; 17 нежилых объектов на сумму 336,7 млн тенге, в том числе 9 коммерческих объектов на сумму 318,4 млн тенге; 39 долей участия в юридических лицах на сумму 4 980,9 млн тенге; ценных бумаг на сумму 2 928,6 млн тенге.

Согласно отчету Нацбанка РК, банками второго уровня открыто 9 740 счетов на легализацию денег на общую сумму 3 466,3 млрд тенге (в том числе переведенных из-за рубежа 481,7 млрд тенге) (из которых снято со счетов 3 375,5 млрд тенге), в том числе: 80,9 млрд тенге по 179 заявлениям до 30 ноября 2015 года; 3 162,4 млрд тенге по 10 321 представленным в органы госдоходов декларациям; 223,1 млрд тенге еще не задекларированы. Кроме того, в органы госдоходов по легализации денег без открытия счетов поступило 118 деклараций на сумму 11 552,1 млн тенге. Легализовано денег на сумму 2 992,6 млрд тенге, в том числе: 80,9 млрд тенге до 30 ноября 2015 года; 2 911,7 млрд тенге по 9 648 декларациям.

В бюджет фактически поступило 10,4 млрд тенге с начала акции по легализации, из которых возвращено 3,1 млрд тенге (за досрочно снятые легализованные деньги по старым положениям закона).

Всего на данный момент поступило 157 585 заявлений (деклараций) на сумму 4 979,6 млрд тенге, в том числе легализовано 4 192,1 млрд тенге.

Азамат Сыздыкбаев