О получении информации по таможенной стоимости товаров в режиме онлайн

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности! ДГД по Восточно-Казахстанской области сообщает, что на таможенных постах «Центр таможенного оформления - Оскемен», «Семей», «Бахты», «Майкапчагай» в залах таможенного оформления размещена справочная ценовая информация о таможенной стоимости товаров в режиме онлайн.

В сети интернет ценовая информация доступна на сайте КГД МФ РК: вкладка «Деятельность» → «Таможенное администрирование» → «Таможенный контроль» → «Ценовая информация».

Или получить информацию можно также по этому адресу.