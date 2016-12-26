Пакистан из-за фейковой статьи пригрозил Израилю ядерным оружием
26 декабря 2016, 16:30
"Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой", — написал Асиф.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ на фейковую новость напомнил израильским властям, что Исламабад обладает ядерным оружием, передает РИА Новости.
По данным телеканала CNN, 20 декабря новостной сайт AWDNews опубликовал новость, где приводилось якобы заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. В тексте говорилось, что, комментируя планы Исламабада присоединиться к борьбе с боевиками в Сирии, Яалон не исключил возможности ядерного удара по Пакистану.
"Мы их уничтожим ядерным ударом", — "процитировал" сайт представителя израильского оборонного ведомства.
Такое высказывание спровоцировало возмущение пакистанской стороны, министр обороны Пакистана жестко отреагировал на него на своей странице в Twitter.
"Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой", — написал Асиф.
Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 декабря 2016 г.
На следующий день министерство обороны Израиля сообщило на своей странице в Twitter, что Яалон никогда не делал подобных заявлений.
"Сообщения, на которые ссылается пакистанский министр обороны, являются абсолютной неправдой", — говорится в сообщении израильского министерства.
После этого уточнения недоразумение было улажено.
"Наша ядерная программа является лишь сдерживающим фактором для защиты нашей свободы. Мы хотим существовать мирно как в нашем регионе, так и за его пределами", — заверил в ответ глава пакистанского военного ведомства.
Фото © AP Photo/ Michael Sohn
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