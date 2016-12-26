Пакистан из-за фейковой статьи пригрозил Израилю ядерным оружием

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ на фейковую новость напомнил израильским властям, что Исламабад обладает ядерным оружием,

"Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой", — написал Асиф.

Такое высказывание спровоцировало возмущение пакистанской стороны, министр обороны Пакистана жестко отреагировал на него на своей странице в Twitter.

"Мы их уничтожим ядерным ударом", — "процитировал" сайт представителя израильского оборонного ведомства.

По данным телеканала CNN, 20 декабря новостной сайт AWDNews опубликовал новость, где приводилось якобы заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. В тексте говорилось, что, комментируя планы Исламабада присоединиться к борьбе с боевиками в Сирии, Яалон не исключил возможности ядерного удара по Пакистану.

На следующий день министерство обороны Израиля сообщило на своей странице в Twitter, что Яалон никогда не делал подобных заявлений.





"Сообщения, на которые ссылается пакистанский министр обороны, являются абсолютной неправдой", — говорится в сообщении израильского министерства.





После этого уточнения недоразумение было улажено.





"Наша ядерная программа является лишь сдерживающим фактором для защиты нашей свободы. Мы хотим существовать мирно как в нашем регионе, так и за его пределами", — заверил в ответ глава пакистанского военного ведомства.