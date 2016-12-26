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Песков назвал слова Рынски о гибели журналистов в Ту-154 сумасшествием

26 декабря 2016, 16:34

"Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", - сказал Песков журналистам.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания журналистки Божены Рынски о гибели тележурналистов в катастрофе Ту-154 в Сочи, передает "Интерфакс".

"В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", - сказал Песков журналистам в понедельник.

После крушения Ту-184 под Сочи Рынска написала в фейсбуке: "Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?". Позже эта запись была скрыта автором из-за позиции соцсети, посчитавшей ее нетактичной.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

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Фото с сайта tass.ru

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