Шесть причин, по которым мир никогда не будет прежним

В 2016 году в кибермире случилось много громких инцидентов, которые эксперты склонны считать не столько новыми, сколько неизбежными тенденциями в развитии информационных угроз.

Огромные ботнеты, состоящие из устройств Интернета вещей, частые взломы популярных сайтов с последующей утечкой данных, ограбления банков и уязвимость критически важных инфраструктур – все эти и другие события случались и ранее или были предсказаны, однако в этом году масштабы инцидентов доказали, что киберугрозы в своем развитии вышли на новый уровень, сообщает Zakon.kz





Шесть основных тенденций, в значительной мере изменивших наше видение мира киберугроз.





1. Масштабы и сложность киберпреступной экономики сегодня больше, чем когда-либо раньше. Примером тому служит крупная и активно действующая торговая площадка xDedic , на которой, как выяснили эксперты, подаются учетные данные более 70 тысяч взломанных серверов по всему миру.





2. Крупнейшие кражи денег теперь осуществляются через межбанковскую сеть SWIFT. Именно с помощью этой системы в феврале 2016 года злоумышленники украли 100 миллионов долларов из Центрального банка Бангладеш. Кстати, этот инцидент заставил многие банки усовершенствовать свою систему аутентификации и процедуру обновления программного обеспечения SWIFT.





3. Критически важная инфраструктура пугающе уязвима. Достаточно вспомнить атаку BlackEnergy , которая оказалась уникальной по масштабу причиненного вреда. Сама атака случилась еще в конце 2015 года, однако вся тяжесть последствий стала ясна в начале 2016-го. Действия хакеров привели к отключению систем распределения электроэнергии на западе Украины, а также удалению ПО с зараженных компьютеров и сопровождалась DDoS-атаками на службы техподдержки атакованных предприятий.





4. Целевые атаки становятся более непредсказуемыми. Например, группировка ProjectSauron создавала полностью новый набор инструментов индивидуально для каждой жертвы и избегала повторного использования одних и тех же тактик и технологий. Такой подход затрудняет распознавание атак не только с помощью защитных технологий, но и с помощью индикаторов компрометации, которые чаще всего работали в случае с целевыми атаками.





5. Публикация в Сети краденных баз данных становится средством манипуляции общественным мнением. Злоумышленники начали намеренно выкладывать в открытом доступе в Интернете большие объемы личных данных пользователей, которые они получили в ходе различных атак, в том числе сложных целевых кампаний АРТ класса. Обнародуя личную и служебную переписку, частные фотографии или данные от учетных записей как обычных пользователей, так и известных персон, злоумышленники преследуют разные цели: от жажды наживы до желания очернить репутацию отдельных людей.





6. Камера может стать «бойцом» глобальной киберармии. Сегодня в мире миллионы незащищенных устройств и систем – от умной бытовой техники и автомобилей до больниц и целых городов – имеют прямой доступ к Интернету. И этим не преминули воспользоваться злоумышленники: например, в октябре для осуществления DDoS-атак киберпреступники использовали ботнет, состоящий из более полумиллиона домашних гаджетов, подключенных к Сети. Кроме того, эксперты в ходе экспериментов выяснили, что сегодня перед киберугрозами не в состоянии устоять и более важные для общества системы, в частности больницы и городской транспорт.





При столь высоком уровне развития киберугроз, который мы наблюдали на протяжении 2016 года, задача раннего распознавания вредоносных программ и несанкционированного проникновения в корпоративные сети становится приоритетной. При этом для успешного детектирования угроз сегодня крайне важно обладать глубинным пониманием кибермира. Анализ угроз, обнаруженных в этом году, позволил нам выявить новые тенденции и уникальные подходы киберзлоумышленников – и эти знания помогут нам усовершенствовать защитные инструменты и сделать распознавание и предотвращение угроз еще более эффективным. Другими словами, мы используем прошлое, чтобы подготовиться к будущему», – отметил Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».



