Танец гоу-гоу келинок взорвал Интернет
26 декабря 2016, 16:50
В Instagram количество просмотров составляет порядка 50 тысяч.
В Сети появилось вирусное видео зажигательного танца келинок, сообщает Zakon.kz.
Три девушки в халатах и платках синхронно станцевали под веселую песню. Мнение пользователей интернета разделилось: кто-то считает, что это очень весело, другие же считают такое неприемлемым.
"Молодцы. Желаю всем активных и креативных снох. Ничего не вижу в этом плохого....умение танцевать-это не ерунда-это талант", - комментируют зрители.
"В таком наряде просто не красиво так танцевать. Я бы не хотела чтобы моя сноха дома ерундой страдала", - считают другие.
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