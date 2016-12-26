Танец гоу-гоу келинок взорвал Интернет

Три девушки в халатах и платках синхронно станцевали под веселую песню. Мнение пользователей интернета разделилось: кто-то считает, что это очень весело, другие же считают такое неприемлемым.









"Молодцы. Желаю всем активных и креативных снох. Ничего не вижу в этом плохого....умение танцевать-это не ерунда-это талант", - комментируют зрители.





"В таком наряде просто не красиво так танцевать. Я бы не хотела чтобы моя сноха дома ерундой страдала", - считают другие.