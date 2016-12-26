Иракский дипломат умер на рабочем месте в Москве
26 декабря 2016, 16:53
Московские следователи выясняют обстоятельства смерти иракского дипломата на рабочем месте в офисе посольства.
Как сообщили в СУ СК по Москве, тело мужчины было обнаружено сегодня утром в здании посольства Ирака, передает телеканал НТВ.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Утром 26 декабря в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата. По данному факту организовано проведение доследственной проверки».
По информации следователей, при визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта Wikimapia
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