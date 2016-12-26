Иракский дипломат умер на рабочем месте в Москве

Как сообщили в СУ СК по Москве, тело мужчины было обнаружено сегодня утром в здании посольства Ирака,





Из сообщения СУ СК по Москве: «Утром 26 декабря в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата. По данному факту организовано проведение доследственной проверки».





По информации следователей, при визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.