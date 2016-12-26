ДКНБ Алматы расследует сделку ЕНПФ в 5 млрд. тенге

Департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум», передает корреспондент Zakon.kz.

«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи. Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. Сумма сделки 5 миллиардов тенге, то есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк, не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы, а Нацбанк оказывает им содействие», - сказал директор департамента защиты прав потребителей и внешних коммуникаций Александр Терентьев.

Как сообщалось, с 21 декабря проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке.

Кубатбек Туратбеков