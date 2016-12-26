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Новости за сегодня

Россия и Казахстан подпишут документы о сотрудничестве по Байконуру

 

В Кремле ожидают, что Россия и Казахстан по итогам двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Санкт-Петербурге подпишут два важных документа, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество по Байконуру, передает РИА Новости.

«Сегодня начнется рабочий день с двусторонней встречи с президентом Казахстана Назарбаевым. Состоятся двусторонние российского-казахстанские переговоры, которые завершатся, как мы ожидаем, подписанием двух очень важных двух документов по Байконуру. Это документы, которые регламентируют дальнейшее сотрудничество на комплексе Байконур», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что эта тема несколько лет была на повестке дня. «Удалось выйти на, скажем так, нужную формулу понимания», — добавил Песков.

 

26 декабря 2016, 16:50
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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