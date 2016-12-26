В Алматы будет модернизирована транспортная система

В Алматы планируется пробивка 3-х магистральных улиц и строительство 3-х транспортных развязок, работы начнутся с начала 2017 года. Об этом стало известно в ходе заседания XII сессии маслихата города Алматы VI созыва, в рамках рассмотрения бюджета на 2017-2019 годы. Отметим, что бюджет города строился с учетом принятой программы развития «Алматы-2020», передает BNews.kz.

Помимо этого, в городе продолжается строительство двух станций метро «Достык» и «Сарыарка», а также расширение трассы Алматы-Бишкек в районе рынка Алтын-Орда.

В ходе заседания аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в целом на модернизацию транспортной системы и дорог предусмотрено выделение средств в размере 42,2 млрд. тенге, на средний и текущий ремонт дорог предусмотрено

7 млрд. тенге. Вышеуказанные меры позволят довести в 2017 году долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 65%.

Так, по сообщению пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы, развязка, строящаяся на пересечении улиц Северное кольцо и Бокейханова, снизит заторы в нижней части города в районе «Барахолки», а дорожные конструкции на проспекте Рыскулова улице Емцова и на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта позволят завершить малое транспортное кольцо. Кроме того, развязка на Сейфулина-Жансугурова позволит увеличить пропускную способность автомобилей в Северном направлении, а расширение трассы в районе рынка «Алтын-Орда» позволит повысить мобильность в западном направлении. Стоит отметить, что для расширения автодороги Алматы - Бишкек (Ташкентский тракт) планируется строительство десятиполосной дороги - по пять полос в каждом направлении.

По данным руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Максата Кикимова, заложенные средства будут направлены на текущий и средний ремонт дорог, содержание светофоров, пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка новых дорожных знаков, субсидирование пассажирских перевозок в общественном транспорте и др.

Отметим, что всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок из них 20 на транспортном кольце.