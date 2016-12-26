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Назарбаев заявил о готовности Казахстана создать все условия для переговоров по Сирии

26 декабря 2016, 17:17

Казахстан готов принять в Астане все стороны, участвующие в переговорах по Сирии.


Также Казахстан готов создать необходимые для этого условия, заявил президент Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане. Мы вчера говорили с вами, с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и (президентом Ирана Хасаном) Роухани… Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились", — заявил Назарбаев.

Президент Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, она может дополнить женевские переговоры. С предложением согласился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение операции по освобождению Алеппо является важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.

Фото © РИА Новости. Михаил Климентьев

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