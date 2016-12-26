Главу облздрава Павлодарской области доставили в Астану
26 декабря 2016, 17:17
Сейчас он находится в республиканском центре травматологии.
Руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Нурлана Касимова, который получил огнестрельное ранение, доставили в Астану, сообщает pavlodarnews.kz.
"Республиканская санавиация доставила Нурлана Каукеновича в Астану в республиканский центр травматологии. Там ему оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние стабильное", - рассказала пресс-секретарь ведомства Махаббат Мухамадиева.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 114 ч.3 УК РК.
"В ходе досудебного расследования установлено, что пострадавший по окончанию охоты, при укладке ружья, по своей неосторожности произвел собственноручно выстрел со своего двухствольного ружья. При себе он имел разрешение на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия, а также путевку на охоту. Проверка продолжается, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Напомним, Нурлан Касимов в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием получил огнестрельное ранение левого плеча 25 декабря около 16:00.
Фото: pavlodarnews.kz
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