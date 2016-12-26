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Новости за сегодня

«Эйр Астана» удвоит парк самолётов к 2026 году

 

В условиях роста цен на топливо авиакомпания «Эйр Астана» будет делать ставку на экономичность. К 2026 году парк компании обновится на 60 самолётов, сообщил председатель совета директоров АО «Эйр Астана» Нуржан Байдаулетов, передает vlast.kz.

«Сегодня мы делаем упор на экономичные самолеты. Гибкость компании должна быть в том, что лучше запустить два небольших рейса, чем один большой, который не будет наполнен. А ведь затраты на все высокие. Это один из столпов политики: экономить на всем, насколько это возможно не в ущерб безопасности и сервису. В итоге эти самолеты NЕО должны приносить экономию расходов по керосину. Мы заранее думаем, где можно сэкономить», - говорит глава совета директоров.

По прогнозам компании, в ближайшее время цены на авиационный керосин будут расти на фоне подорожания нефти. При этом, по словам Байдаулетова, в период пиковых цен на нефть затраты на авиатопливо составляли до 35% общих расходов перевозчика, поэтому сейчас актуально иметь самолеты с экономичными двигателями.

«Уже по новой стратегии мы планируем, что к 2026 году парк удвоится и составит порядка 60-64 самолетов. Это самые прагматичные минимальные расчеты, которые мы сделали. Другой вопрос, какие это будут самолеты. На что будем ориентироваться, покажет время. Мы будем всегда искать самые комфортабельные, самые безопасные и самые современные самолеты во всех отношениях», - отметил Байдаулетов.

На сегодняшний день в парке «Эйр Астаны» 31 самолет, из них 11 - в собственности. Большинство бортов - 22, пришли напрямую с заводов в течение последних шести лет. В настоящее время предполагается замена существующего парка: на место «Боингов» 757, 319, 320 и 321 придут Airbus NЕО-320 и 321.

 

26 декабря 2016, 17:20
Источник, интернет-ресурс: Интернет-журнала «Vласть»

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