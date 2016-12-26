Honda выпустила 100-миллионный автомобиль

В 1963 году компания Соитиро Хонды, на тот момент уже известная как один из крупнейших в мире производителей мотоциклов, выпустила свои первые автомобили – пикап T360 (на фото сверху) и спорткар S500. Годом позже начал работу первый автомобильный завод бренда и появился родстер S600, со временем получивший культовый статус. Сейчас, полвека спустя, у «Хонды» имеется уже 34 автопредприятия на пяти континентах по всему миру. Компания предлагает широкую линейку моделей – от компактного хетчбэка Jazz до суперкара Acura NSX.





В числе последних новинок «Хонды» – новые поколения кроссовера CR-V и моделей семейства Civic. В следующем месяце на автосалоне в Детройте покажут новый минивэн Odyssey. В России бренд сейчас представлен только двумя моделями – кроссоверами CR-V и Pilot.



