Для устранения нарушений

Айгуль Каржанова,

судья суда г. Актобе

Ст. 270 ГПК РК предусмотрено, что при выявлении в судебном заседании случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его соответствующим организациям, должностным и иным лицам, выполняющим управленческие функции, которые обязаны в месячный срок сообщить о принятых ими мерах.

Несообщение о принятых мерах влечет административную ответственность лиц, которым адресовано частное определение, за проявление неуважения к суду в соответствии с требованиями ст.ст. 119-120 ГПК РК. Кроме того, наложение административного взыскания не освобождает соответствующих лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых по частному определению суда.

В судебной практике нередки случаи, когда при рассмотрении гражданского дела судом выявляются нарушения применения законодательства, допускаемые государственными и негосударственными органами и учреждениями.

В таких случаях одновременно с вынесением по делу судебного решения суд выносит и частное определение, которым обязывает орган либо должностное лицо, допустившее нарушение, устранить его и в месячный срок сообщить об этом суду.

Вместе с тем с применением таких методов реагирования на допускаемые нарушения закона судами ведется и работа по контролю за применением указанной нормы закона, регламентирующей порядок и правила вынесения частных определений.

Преимущественное количество частных определений судьями направляется в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования в отношении должностных либо физических лиц, в действиях которых суд усмотрел нарушения, дающие основания для возбуждения в отношении них уголовных дел либо устранения нарушений законности.

Наряду с этим частные определения нередко направляются непосредственно в органы, в структурных подразделениях которых суд также усмотрел нарушения применения законодательства, а также неприменение необходимых в тех или иных случаях требований законодательства. Другими словами, частные определения выносятся как за действия, так и за бездействие органов, уполномоченных осуществлять возложенные на них функции.

Однако нередки случаи, и в целом такая практика приносит свои плоды, когда судьями частные определения наряду с направлением в вышеуказанные органы направляются также и в прокуратуру - для надлежащего контроля за их исполнением.

Касательно исполнения частных определений органами, в адрес которых они направлены, следует отметить, что не всегда они исполняются в срок и соответствующим образом. Кроме того, по тем делам, по которым окончательные ответы на частные определения до настоящего времени не получены, судьями ведется систематическая работа, ее принципом является направление напоминаний органам, в адрес которых они ранее были вынесены.

В адрес суда поступают и промежуточные ответы по частным определениям, по которым окончательного решения (к примеру, о возбуждении уголовного дела и т.п.) в сроки, указанные в самом определении, не принято. Вместе с тем в суд поступают ответы о направлении материалов по частным определениям в адрес органов внутренних дел для последующего возбуждения уголовных дел.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что для возможности надлежащего контроля за исполнением частных определений суда требуется нормативно закрепленный порядок воздействия на субъект. К нежелающему исполнять либо ненадлежащим образом исполняющему вынесенное судом частное определение необходимо применять нормы ст. 664 КоАП РК, согласно которой оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере восьми МРП.