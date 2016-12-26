Право на доступ к информации

Сахибам Садырова

Вопросы информационной политики, в частности международный опыт в этой сфере, обсудили эксперты в ходе диалоговой площадки аналитической группы «КИПР» в г. Алматы.

Модератор мероприятия Ерлан Смайлов подчеркнул, что свободный доступ к информации является одним из основных направлений информационной политики страны, и госорганы не должны необоснованно отказывать журналистам в предоставлении необходимых сведений.

- Закон «О доступе к информации», введенный в действие с 1 января текущего года, облегчил работу журналистам. Госорганы обязаны на равных условиях предоставлять информацию в случае обращения представителей СМИ, независимо от форм собственности. Отказать в предоставлении ответа чиновник может лишь в единственном случае: если информация раскрывает государственные секреты. Для развития коммуникационного сектора страны необходимо создать единое информационное пространство, в котором СМИ и власть будут активно взаимодействовать, - сказал Е. Смайлов.

Эксперт отметил, что новые глобальные и локальные вызовы требуют перезагрузки информационной политики. Как пояснил спикер, государственная информационная политика - это комплекс политических, правовых, экономических, социально-культурных и организационных мероприятий государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. Это особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между ними и их представителями.

По словам Е. Смайлова, создание уполномоченного органа в сфере информации и коммуникаций стало ответом государства на наличие системных проблем и ошибок в информационной политике.

- В сентябре этого года Министерство информации и коммуникаций РК опубликовало концепцию к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Публикация и открытое обсуждение документа - важный шаг к открытости и готовности нового ведомства к диалогу с профессиональным и экспертным сообществом, - считает спикер.

По мнению модератора мероприятия, для того чтобы нововведения сработали и позволили реализовать долгосрочные задачи конкурентоспособности, необходимо проблемы коммуникаций между государством, обществом и бизнесом вывести на новый уровень.

- Коммуникации призваны служить системному реальному взаимодействию государства и общества с разработанными действенными каналами двусторонней связи, площадками, доступным языком, месседжами, содержанием, ориентацией на жизненные потребности разных аудиторий казахстанцев, - подчеркнул Ерлан Смайлов.

По его словам, государственная информационная политика прежде всего должна отражать и учитывать интересы граждан и гражданского сектора, в том числе неправительственных организаций, республиканских и региональных органов власти, государственных организаций и бизнеса. К примеру, в Финляндии информационное общество развивает и использует возможности для улучшения качества жизни, знаний, международной конкурентоспособности и взаимодействия образцовым, универсальным и устойчивым способом. Цель финского информационного общества заключается в увеличении благосостояния и предложения рабочих мест и увеличении дохода; обеспечении равных возможностей для приобретения и управления информацией и развития знаний; улучшении условий для предпринимательства; улучшении безопасности и защиты индивидуальных данных и статуса потребителя; облегчении неравенства между регионами.

Область применения российской концепции - конкретизация и уточнение основных направлений деятельности органов государственной власти по становлению информационного общества, формированию единого информационного пространства России и его вхождению в мировое информационное сообщество. В Греции Общая правительственная стратегия информационного общества основана на принципах равных возможностей и доступа для всех, создания среды, которая является способствующей предпринимательству и инновациям, защиты личных свобод и демократических институтов.

Президент Казахстанского пресс-клуба Асель Караулова, презентуя доклад на тему: «Ключевые тренды развития государственных коммуникаций», выделила положительные тенденции. Среди них - усиление понимания значимости коммуникаций на всех уровнях и внимание к этому вопросу, открытость нового министерства и министра, готовность к сотрудничеству, создание рабочих групп, развитие коммуникаций в социальных сетях, персонификация коммуникаций, развитие региональных коммуникаций, работа с населением и поиск креативных подходов.

Между тем эксперт отметила и негативные тренды: коммуникационная отрасль остается непрозрачной, слабые казахстанские медиабренды и «заказная журналистика», отсутствие двусторонней связи и эффективных каналов коммуникаций.

- Должна быть единая стратегия коммуникации с понятными целями, задачами, целевыми группами, инструментами оценки. У нас нет информации о владельцах СМИ и тиражах. СМИ не могут нормально конкурировать за своего читателя. Они больше развиваются за счет подписки и рекламы. У нас слабые казахстанские медийные бренды. Реальная аудитория ушла в социальные сети, они теперь формируют топики, тренды, темы, которые уходят в СМИ, хотя раньше было наоборот, - сказала А. Караулова.

По мнению социолога, докторанта ЕНУ им. Л. Гумилева Серика Бейсембаева, в стране существует проблема информирования населения.

- Из года в год растет государственное финансирование информационной сферы. Например, в госпрограмме «Противодействие экстремизму и терроризму» ключевым показателем является охват молодежи. На нее выделено 1,5 млрд. тенге, треть из этих денег направлено на публикацию материалов в СМИ. Однако об этой программе узнала большая часть городской молодежи, а сельская так и осталась неинформированной, - заявил социолог.

Также спикер считает, что необходимо налаживать систему обратной связи, позволяющей отслеживать тенденции в молодежной среде. При реализации госинформполитики слабо учитывается текущая динамика медиапотребления и медиапривычек населения. Особенно это касается молодежи, для которой традиционные СМИ перестали быть доминирующими каналами информации.