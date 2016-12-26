АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» объявил о начале реализации коммерческих (нежилых) помещений в ЖК «Хан-Тенгри». Объект расположен в Алматы, в Наурызбайском районе по улице Мустафина. Помещения реализуются в предчистовой отделке.





Стоимость коммерческого помещения по прямой продаже составляет 159 919,8 тенге за 1кв.м., с учетом НДС. Заявку-анкету от заявителей на приобретение коммерческих помещений в ЖК «Хан-Тенгри» принимается с 13 декабря 2016 года до полной реализации. Заявки принимаются в представительстве АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в г. Алматы по адресу: улица Ташкентская 481В. Здесь же, желающие смогут получить все необходимые консультации, а также ознакомиться со всеми интересующими помещениями.





Подробнее о реализации коммерческих (нежилых) помещений в ЖК «Хан-Тенгри», можно узнать на официальном сайте АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»: www.fnsk.kz или по телефонам в Алматы: 8(727)2 3132230,3133334.



