Рационально и комплексно

С. Бертыбаева,

судья СМЭС г. Астаны

Общественные отношения в сфере недропользования регулирует Закон «О недрах и недропользовании», направленный на защиту интересов Республики Казахстан, рациональное и комплексное изучение и использование недр.

В Законе дано понятие недр и права недропользования, а именно: недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса; право недропользования - право владения и пользования недрами, приобретенное недропользователем в соответствии с настоящим Законом.

Законодательство о недрах и недропользовании основывается на Конституции РК и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов. Гражданско-правовые отношения, связанные с правом недропользования, регулируются нормами гражданского законодательства, если они не урегулированы нормами настоящего Закона.

К спорам, вытекающим из законодательства, связанного с недрами и недропользованием, следует отнести споры о недействительности сделок и иных действий, направленных на передачу права недропользования, объектов, связанных с правом недропользования; требования залогодержателя об обращении взыскания на право недропользования; об обжаловании отказа в праве на участие в конкурсе; признании конкурса на получение права недропользования недействительным; возмещении расходов недропользователя и досрочного расторжения контракта на недропользование.

При разрешении споров о признании недействительности сделок, связанных с правом недропользования, следует иметь в виду, что основания недействительности сделки, а также лица, имеющие право требовать признания ее недействительной, устанавливаются не только нормами гражданского законодательства, но и иными законодательными актами. Нормы о недействительности таких сделок содержатся в п. 14 ст. 36 Закона «О недрах и недропользовании», где сказано, что сделки и иные действия, направленные на передачу права недропользования, объектов, связанных с правом недропользования, совершенные без наличия разрешения компетентного органа или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, предусмотренного п. 2 настоящей статьи, а равно по истечении срока действия разрешения, а также без предварительного согласия уполномоченного органа по изучению и использованию недр, выдаваемого в соответствии с п. 6 настоящей статьи, недействительны с момента их заключения. Неуведомление компетентного органа о совершенной сделке в течение пяти рабочих дней после ее совершения является основанием для признания сделки недействительной.

В соответствии со ст. 41 Закона в случаях обращения взыскания на право недропользования (его части) и (или) объекты, связанные с правом недропользования, в том числе при залоге, соответствующая реализация (продажа) права недропользования (его части) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, производится путем проведения публичных торгов, если иное не установлено настоящим Законом. Удовлетворение требования залогодержателя из стоимости заложенного права недропользования (его части), объектов, связанных с правом недропользования, производится в судебном порядке.

Законом предусмотрено право субъектов предпринимательской деятельности оспаривать результаты конкурсов или аукционов, а также процедур их проведения.

В судебном порядке возможно обжалование отказа в праве на участие в конкурсе. Так, нормами Закона предусмотрено, что лицу, подавшему заявку на участие в конкурсе, может быть отказано в праве на участие в следующих случаях:

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям ст. 48 Закона;

- несоответствия конкурсного предложения условиям тендера;

- представления заявителем недостоверных сведений;

- если предоставление заявителю права недропользования повлечет за собой несоблюдение требований по обеспечению национальной безопасности страны, в том числе в случае концентрации прав в рамках контракта и (или) концентрации прав на проведение операций в области недропользования.

Отказ в праве на участие в конкурсе в соответствии с пп. 4) настоящей статьи оформляется без объяснения причин. Он может быть обжалован в судебном порядке.

Конкурс на предоставление права недропользования, проведенный с нарушением правил, может быть признан недействительным на основании решения суда.

В случае признания конкурса недействительным до заключения контракта - контракт не заключается. В случае признания конкурса недействительным после заключения контракта - контракт, заключенный с победителем конкурса, признается недействительным в судебном порядке.

Также нормами Закона предусмотрено право победителя конкурса на возмещение затрат в случае заключения контракта с недропользователем, обнаружившим и оценившим месторождение на основании контракта на разведку. В случае спора о размере затрат он подлежит рассмотрению в суде.

В ст. 72 Закона указано, что недропользователь вправе требовать досрочного расторжения контракта в судебном порядке или в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаниям, установленным контрактом.

Помимо указанной категории дел Закон «О недрах и недропользовании» применим при рассмотрении дел об охране окружающей среды, по земельным и налоговым спорам. Окружающая среда представляет собой совокупность природных объектов, в том числе природных ресурсов - как живых, так и неживых, включая атмосферный воздух, почву, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии. Природные ресурсы представляют собой составные части окружающей среды, используемые в процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения материальных, культурных и других потребностей общества (земля, ее недра, воды, растительный и животный мир).

Также применение норм указанного Закона возможно и при рассмотрении имущественных споров недропользователей по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними и по спорам недропользователей по налогообложению.