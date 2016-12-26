Взыскать в доход государства

Дина Амирова

Бывает так, что преференции, предусмотренные законом для добросовестных предпринимателей, используются для совершения разного рода афер, результатом которых является значительный ущерб государству.

В июне 2014 года на основании свидетельства о госрегистрации в Управлении юстиции жителем г. Алматы Сакеном Саматовым (имя и фамилия изменены) зарегистрировано ТОО «SG». Основным видом деятельности ТОО являлась оптовая, розничная и комиссионная торговля, торгово-закупочная, посредническая, производственная (исключая производство и реализацию подакцизной продукции) и иные виды не запрещенной предпринимательской деятельности. ТОО «SG» заключило договор с китайской компанией о приобретении товара. С. Саматов, зная о специальных упрощениях, предоставляемых уполномоченным экономическим оператором (согласно ст. 41 Таможенного кодекса Таможенного союза), решил воспользоваться данным обстоятельством в своих корыстных целях.

В июне 2014 года он осуществил свой план, оставив на таможенном посту «Алатау-ЦТО» ДТК по Алматинской области обязательства предоставить документацию для оформления декларации на товары по процедуре импорт-40 для внутреннего потребления и об оплате товаров промышленного назначения после каждой транзитной декларации. При этом С. Саматов знал, что обязательства необходимо выполнить в срок до 10 числа следующего месяца. Однако они ответчиком не были выполнены, и в результате уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных платежей государству был причинен ущерб в крупном размере. Согласно уведомлению ДТК по Алматинской области задолженность по таможенным пошлинам, налогам, сборам и пени за товары составила 211 747 843 тенге.

Органом уголовного преследования С. Саматову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пени в крупном размере по ч. 1 ст. 236 УК РК. Его вина в совершении данного преступления доказана совокупностью доказательств, добытых в ходе расследования уголовного дела. Приговором Илийского районного суда Алматинской области ему назначен штраф в размере 300 МРП. В связи с этим истец, прокурор Илийского района Алматинской области, просил суд по месту жительства С. Саматова взыскать с ответчика причиненный ущерб в доход государства в размере 211 747 843 тенге. В судебном заседании представитель истца, ст. прокурор Илийской районной прокуратуры Алматинской области Р. Кусаинов исковые требования поддержал и просил удовлетворить их в полном объеме.

В судебное заседание ответчик не явился, в соответствии с рапортом судебного пристава, а также согласно справке КСК «КААС» жилой дом под номером 98 в микрорайоне Аксай-2 не значится. Судом направлено уведомление о времени и месте рассмотрения данного гражданского дела в КСК «КААС» по последнему известному месту жительства ответчика.

С учетом данных обстоятельств, суд счел возможным рассмотрение этого гражданского дела в отсутствие ответчика.

Судья Ауэзовского районного суда № 2 г. Алматы Андрей Штейнке пояснил, что согласно п. 3 ст. 54 ГПК РК прокурор вправе обратиться в суд с иском о защите прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, а также общественных или государственных интересов.

- В соответствии со ст. 272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Однако данные обязательства ответчиком не были выполнены, в результате государству причинен ущерб в крупном размере. В силу п. 3 ст. 76 ГПК РК вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор. Далее, в соответствии со ст. 917 ГК РК вред (имущественный или неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, - уточнил А. Штейнке.

Также судья отметил, что согласно п. 19 нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» доход, полученный в результате совершения преступления в данной сфере, подлежит взысканию с виновного и обращению в доход государства как результат неосновательного обогащения преступным путем. При таких обстоятельствах суд счел, что исковые требования подлежат удовлетворению, где с ответчика в доход государства подлежит взысканию сумма причиненного ущерба в размере 211 747 843 тенге.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 223-226, 229 ГПК РК, суд постановил удовлетворить исковые требования прокурора Илийского района Алматинской области к С. Саматову о взыскании суммы в доход государства и взыскать с ответчика сумму причиненного ущерба.