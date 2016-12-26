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Дело "УВД-9": Утеуов отказался от прежних показаний и взял всю вину на себя

26 декабря 2016, 17:58

Несколькими днями ранее, экс-полицейский в знак протеста проглотил тюремную ложку и был экстренно доставлен в областную больницу, где его успешно прооперировали.


Сегодня, 26 декабря, утром в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области Манарбек Утеуов – главный фигурант дела девяти полицейских ГУВД, обвиняемых в различных уголовных преступлениях, сделал неожиданное для всех присутствующих заявление, пишет "Ак Жайык".

Он заявил, что отказывается от прежних показаний и берет всю вину на себя. И тут же добавил:

– Я решился на этот шаг, потому что нахождение в СИЗО стало невыносимым. Сотрудники учреждения, в том числе Канат Кадыров, оказывают на меня давление. Я, честно сказать, сильно устал, не ел три дня, голодовку я объявил, вызовите мне скорую.

Несколькими днями ранее, экс-полицейский в знак протеста проглотил тюремную ложку и был экстренно доставлен в областную больницу, где его успешно прооперировали.

– Когда меня привезли обратно, то почти сразу посадили в карцер, не дав прийти в себя, – сказал Утеуов со страдальческой гримасой и наклонился, показывая, что и стоять толком не может.

Судья Дауренбек Даумов спросил:

– Почему вы так резко меняете показания, что произошло?

– Прежде всего я опасаюсь за жизнь своих родных и близких, и буду рад, если меня как можно скорее этапируют в колонию. Ещё раз говорю: все преступления совершил я сам, другие подсудимые в этом не виноваты.

После этого Утеуова вывели под руки из зала суда, а спустя несколько минут приехала карета скорой помощи.

Повисшую тишину в зале нарушил судья Даумов, предложив вызвать во второй половине дня сотрудника учреждения УГ-157/1 Каната Кадырова.

Однако против этого выступили адвокаты – по их мнению, тот ничего нового не скажет, будет придерживаться версии, что Утеуова справедливо наказывают за нарушения режима, и его показания суду ничем не помогут. Судья согласился с мнением защиты и объявил перерыв. После обеда станет известно, кто из девяти подсудимых решится пойти на процессуальное соглашение. Завтра ожидаются прения сторон.

Марат Такулин.

Фото: azh.kz.

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