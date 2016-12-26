В помощь аграриям

В Казахстане запущен новый способ кредитования сельхозтехники.

Покупка сельскохозяйственной техники через кредитные товарищества пользуется популярностью у казахстанских аграриев.

- В этом году был запущен новый продукт. Это покупка сельхозтехники через систему кредитных товариществ (КТ). Новшества данного продукта заключаются в том, что оно аналогично автокредитованию, которое успешно реализуется через БВУ. Ранее КТ и так могли кредитовать сельхозтехнику, но в основном кредиты выдавались под залог. Но в связи с тем, что в сельском хозяйстве есть проблема с предоставлением залогов, мы решили внедрить новый продукт, это закуп сельхозтехники с первоначальным взносом, - отмечает управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация» Айжан Кенжебаева.

По ее словам, специфика данного продукта в том, что первоначальный взнос может быть как в денежном выражении, так и в виде залога, то есть земельных участков, техники, жилого дома, автотранспорта.

- Изучив динамику данного продукта, можно сказать, что он пользуется большим успехом среди аграриев. За три месяца текущего года к нам уже поступили заявки на сумму 300 млн. тенге. Это лишь зарегистрированные заявки, есть еще большое количество сельхозтоваропроизводителей, которые собирают пакет документов, - поясняет Айжан Кенжебаева.

Председатель одного из кредитных товариществ Акмолинской области Багила Бурумбаева отмечает, что с внедрением нового способа кредитования количество аграриев, желающих приобрести в кредит сельхозтехнику, резко увеличилось.

- Мы создали КТ «Болашак» в 2003 году одними из первых в Астраханском районе Акмолинской области. Работаем уже 13 лет. Начинали с 20 человек, по требованию закона о кредитных товариществах. Сегодня у нас более 50 человек. Программа «Кредитование сельскохозяйственной техники», именно новой техники через систему кредитных товариществ очень удобна, - отмечает Багила Бурумбаева.

Для приобретения сельхозтехники необходим первоначальный взнос в размере 20 процентов от стоимости.

- Мне сказали, что есть такая программа, что можно взять три единицы техники. И я решился. Внес взнос, купил три единицы техники - трактор, пресс-подборщик и жатку. Теперь сила есть, могу работать лучше, - рассказывает фермер из Астраханского района Акмолинской области Авхад Акаев.

В настоящее время сельхозтехнику прибрели три крестьянских товарищества, в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях. При участии АО «Аграрная кредитная корпорация» с 2001 по настоящее время создано 181 кредитное товарищество в 13 областях республики, которые объединили свыше 12 тысяч сельхозтоваропроизводителей.

Пресс-служба

АО «Аграрная кредитная корпорация»