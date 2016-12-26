Часть обнаруженных фрагментов Ту-154 подняли на поверхность

В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы.

Часть обнаруженных фрагментов рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 уже поднята на поверхность, сейчас водолазы МЧС России осуществляют повторный спуск, сообщили РИА Новости в МЧС РФ , сообщает РИА , сообщает РИА Новости





Ранее в ЮРПСО МЧС России сообщили, что водолазы обнаружили на глубине 27 метров несколько крупных обломков Ту-154, потерпевшего крушение.





"Группа водолазов МЧС России обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность. В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. Сейчас водолазы МЧС России осуществляют повторный спуск. На дне много мелких деталей и практически нет крупных", — говорится в сообщении.





Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





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