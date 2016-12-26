Назарбаев рассказал об основной "фишке" российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре

Между Казахстаном и Россией было подписано новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре.

Новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре между Казахстаном и Россией позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , передает РИА , передает РИА Новости





"И мы сейчас новую "дорожную карту" на 8 лет — до 2025 года (утверждаем – ред.). Новая средняя ракета… это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре для дальнейшего использования, для всех других вопросов", — заявил Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.





Концепцию дальнейшего сотрудничества с российской стороны подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — первый вице-премьер республики Аскар Мамин. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.



