Назарбаев рассказал об основной "фишке" российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре
26 декабря 2016, 18:38
Между Казахстаном и Россией было подписано новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре.
Новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре между Казахстаном и Россией позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.
"И мы сейчас новую "дорожную карту" на 8 лет — до 2025 года (утверждаем – ред.). Новая средняя ракета… это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре для дальнейшего использования, для всех других вопросов", — заявил Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Концепцию дальнейшего сотрудничества с российской стороны подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — первый вице-премьер республики Аскар Мамин. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
Фото: РИА Новости. Григорий Сысоев.
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