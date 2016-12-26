Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Назарбаев рассказал об основной "фишке" российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре

26 декабря 2016, 18:38

Между Казахстаном и Россией было подписано новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре.


Новое соглашение по сотрудничеству на Байконуре между Казахстаном и Россией позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.

"И мы сейчас новую "дорожную карту" на 8 лет — до 2025 года (утверждаем – ред.). Новая средняя ракета… это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре для дальнейшего использования, для всех других вопросов", — заявил Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Концепцию дальнейшего сотрудничества с российской стороны подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — первый вице-премьер республики Аскар Мамин. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Фото: РИА Новости. Григорий Сысоев.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код