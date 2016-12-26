Аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев встретился с представителями СМИ

Сегодня аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев встретился с представителями средств массовой информации.





Были подведены итоги творческого конкурса среди республиканских и областных средств массовой информации и журналистов по активному освещению социально-экономического и культурного развития области.





- Дорогие друзья, мы с вами в течение года не раз встречались, близко знаем друг друга. Сегодня в Жамбылской области успешно работают 52 средств массовой информации. Журналисты всегда в числе уважаемых и авторитетных членов во всех обществах. Высокую оценку журналист получает за патриотическое стремление сделать нашу жизнь еще лучше. В ваших материалах и репортажах пишется история области. Это большая честь и в то же время высокая ответственность, - сказал Карим Кокрекбаев.









Глава региона отметил, что в лице журналистов мы всегда находим доброжелательных сторонников, которые внимательно отслеживают происходящие тенденции во всех сферах жизни региона, доносят до населения положительные результаты, способствуют объективному пониманию современных перемен.





Затем аким области вручил победителям конкурса дипломы и премии.





Также Карим Кокрекбаев поздравил победителей конкурса с наступающим Новым годом и пожелал им дальнейших творческих успехов.



