4 тысячи Южно-Казахстанских детей получили подарки Главы государства

Сегодня в Южно-Казахстанской области прошла Президентская елка «Новогодние огни ЭКСПО». В торжественном мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, поздравив 200 детей, вручил от имени Главы государства планшеты и верхнюю теплую одежду.





Кроме того, аким вручил подарки 11 миллионному жителю Казахстана, уроженцу Казыгуртского района Мухтару Абдирахиму, а также 17 миллионому жителю нашей страны, уроженцу Сайрамского района Алтынбеку Ескараеву.





«Новый год для всех нас – это особенный праздник. Нам есть, что вспомнить в уходящем году, создавая хорошие планы на будущее. Вы стали на один год старше и умнее.





С каждым годом вы ожидаете исполнения самых заветных желаний. Верьте в хорошее. Пусть исполняются ваши мечты. Ставьте цели и достигайте их», - сказал глава региона.









Вместе с тем, маленьким участникам новогодней елки, на телеэкранах показали поздравление Главы государства, подарили книгу «Балаларды ғылымды біліп тануға жетелейік», и различные сладости. Праздничная елка «Новогодние огни ЭКСПО» продолжилась театрализованной постановкой.





Новогодние подарки от Главы государства получили дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями, из числа малообеспеченных и многодетных семей, а также достигших успехов в учебе. В общей сложности около 4 тысяч активных подростков.









Стоит отметить, что два дня назад дети из районов и городов области совершили экскурсию по достопримечательностям и историческим местам Шымкента.





В 2016 году 150 Южно-Казахстанских учеников достигли высоких побед. Они приняли участие в международных и республиканских олимпиадах, конкурсах, научных проектах, а также в спортивных и художественных соревнованиях.



