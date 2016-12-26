Назначен Председатель Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК
26 декабря 2016, 19:15
В разные годы Адил Кожихов работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, в Центре внешней политики и анализа при МИД РК.
Сегодня в Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан Адил Галимжанович Кожихов назначен Председателем Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кожихов А.Г., 1978 года рождения, окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Политология».
Трудовую деятельность начинал в 2000 году научным сотрудником Центрально-азиатского агентства политических исследований.
В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, в Центре внешней политики и анализа при МИД РК.
В период с 2005 по 2011 годы занимал различные должности в Администрации Президента РК: старшего эксперта Секретариата Совета Безопасности, заведующего сектором Информационно-аналитического центра, заместителя Пресс-секретаря, заместителя заведующего Центром стратегических разработок и анализа.
С 2011 по 2012 годы работал заместителем директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации РК.
С 2013 по 2014 годы работал заведующим Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК.
С апреля 2014 года по сентябрь 2016 года занимал должность директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации».
С октября по декабрь 2016 года являлся советником Министра информации и коммуникаций РК.
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