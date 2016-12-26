При уклонении от заключения договора

М. Сембин,

судья СМЭС г. Астаны

Чуть менее года в Казахстане действует новый Закон «О государственных закупках». На данный момент уже наработана солидная судебная практика, а Верховным Судом принято соответствующее нормативное постановление, что в совокупности положительно отразилось на качестве рассмотрения дел.

Законом сохранено наличие тридцатидневного срока для обращения заказчика в суд с требованием о признании недобросовестным поставщиком. Но установлены сокращенные сроки рассмотрения дела об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок, которые рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Также по этой категории установлен сокращенный срок апелляционного обжалования (десять рабочих дней).

Одной из новелл закона о госзакупках стало то, что теперь суды по основаниям уклонения от заключения договора не рассматривают иски, это является прерогативой уполномоченного органа.

Согласно новому закону в случае наличия жалобы на итоги закупок заключение договора приостанавливается до рассмотрения жалобы, а потенциальные поставщики, уклонившиеся от заключения договора, в автоматическом режиме веб-порталом включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Судами же рассматриваются иски в отношении:

- поставщиков, с которыми заказчики в одностороннем порядке расторгли договоры о госзакупках, в ходе исполнения которых установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации) или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которого заключен такой договор;

- поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Вместе с тем в начале действия нового закона возникла следующая спорная ситуация. Новый закон введен в действие с 1 января 2016 года. Согласно п. 2 ст. 52 Закона действовавший ранее Закон РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года признан утратившим силу.

Одной из особенностей нового закона является то, что реестр недобросовестных участников государственных закупок формируется не только на основании решения суда, но и в предусмотренных законом случаях на основании решения уполномоченного органа.

В соответствии с п. 5 ст. 12 Закона реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных пп. 2) ч. 1 п. 4 настоящей статьи формируется на основании решения уполномоченного органа о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками госзакупок.

Таким образом, нормы нового закона определяют, что в случаях уклонения потенциальных поставщиков, определенных победителями конкурса, но уклонившихся от заключения договора о госзакупках, решение о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником госзакупок принимается уполномоченным органом.

Поскольку закон не содержит переходных положений, у правоприменителей возникают затруднения в части применения норм нового закона во времени.

В частности, в конце прошлого года в суд поступил ряд исков организаторов конкурса о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. Основание иска - уклонение потенциального поставщика, определенного победителем конкурса от заключения договора о государственных закупках.

В силу наличия организационных моментов, связанных с формированием итоговой статистической информации о деятельности судебных органов, данные иски зарегистрированы датой обращения в суд (третья декада 2015 года), но гражданские дела возбуждены в 2016 году и, соответственно, учитываются как дела, поступившие в текущем году.

В силу требований п. 5 ст. 12 Закона иски о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок по основанию уклонения от заключения договора не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Согласно п. 7 ст. 12 Закона в судебном порядке может быть обжаловано только решение уполномоченного органа о внесении в реестр недобросовестных поставщиков.

Суть проблемы заключается в том, что в настоящее время при рассмотрении названной категории исков, поступивших в суд до окончания 2015 года, действуют нормы нового закона, которые не предусматривают разрешения дела в порядке гражданского судопроизводства, и производство подлежит прекращению в порядке пп. 1) ст. 277 ГПК.

Следует отметить, что правоотношения возникли раньше вступления в законную силу нового закона, но при этом на момент рассмотрения гражданского дела суд не вправе руководствоваться нормами прежнего закона, поскольку он с 1 января 2016 года утратил юридическую силу.

Полагаем правильной позицию о том, что поступившие в 2015 году иски о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками госзакупок по основанию уклонения от заключения договора, по которым процедуры госзакупок осуществлены по нормам прежнего закона, подлежат рассмотрению по нормам Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года, несмотря на то, что на дату принятия судебных актов нормы названного закона утратили силу.