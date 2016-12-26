Назарбаев констатировал ряд проблем в ЕАЭС

Президент отметил, что на экономические взаимоотношения между странами влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и предложил создать антикризисный совет в рамках объединения , передает РИА , передает РИА Новости





"Надо было бы создать нам, чтобы изучать все эти вопросы, антикризисный совет, в который можно привлечь экспертов мирового уровня иностранных, наших. Совет должен стоять особняком в структуре комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) под общей текучкой бюрократии, несмотря на нашу стратегию", — сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.





Он отметил, что работа совета должны быть "ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем".





"Мы должны знать, как поставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы", — сказал президент Казахстана.





По его словам, "на наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза".





"К ним относятся остающееся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие", —пояснил Назарбаев.





"Мы понимаем, что эти проблемы всегда были и будут, они временные, встречающиеся в любом интеграционном процессе на начальном этапе. Должно, наверное, пройти время, чтобы правительства и бизнес стран набрали необходимый опыт совместной работы, приспособились друг к другу, но желательно это провести скорее" — заявил Назарбаев.





"В этих условиях думаю, что будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕврАзЭС совместных мер по поддержке наших экономик для решения имеющихся проблемных вопросов", — добавил глава Казахстана.



